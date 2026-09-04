12 años de prisión a un hombre señalado de extorsionar a una mujer para no divulgar videos íntimos

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de conocimiento condenara a 12 años y 3 meses de prisióna Johan David TorresAscanio quien de manera libre, espontánea y asesorado por su abogado admitió ser responsable de los delitos de extorsión y tentativa de extorsión.

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La investigación, liderada por un fiscal de la Seccional Bolívar, determinó que el ahora sentenciado, de 31 años, le exigió 1’200.000 pesos a una mujer para no publicar en redes sociales videos íntimos suyos.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Río Viejo (Bolívar), en 2023. La víctima, de 37 años, fue conminada por el procesado para que le transfiriera tres pagos de 100.000, 200.000 y 400.000 pesos, entreagosto y septiembre de ese año.

Cuando el hombre se disponía a retirar uno de los depósitos el Gaula de la Policía Nacional lo capturó en flagrancia.

Torres Ascanio fue inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena impuesta.