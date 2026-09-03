Wilmer Medina, ‘el Chico de las Fresas’, ya cuenta con su propio negocio en Bocagrande

Wilmer Medina, el querido vendedor de fresas que durante años se hizo conocido por su carisma y su trabajo en las calles de Bocagrande, ya tiene su propio espacio para trabajar. El alcalde Dumek Turbay llegó ayer en la noche hasta el Campito de Sóftbol de Bocagrande para acompañarlo en la apertura formal de su nuevo puesto de trabajo, un espacio que fue socializado previamente con Wilmer y puesto inmediatamente al servicio de cartageneros y visitantes.

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La nueva realidad de Wilmer es producto del compromiso asumido por el alcalde luego de conocer su historia y conversar directamente con él. Durante el proceso de acompañamiento, Wilmer le contó a la Secretaría de Hacienda que su principal deseo era trabajar, generar sus propios ingresos, sentirse útil y poder llevar recursos a su familia a través de un emprendimiento propio.

“Wilmer me dijo algo muy sencillo: él quiere trabajar, quiere generar sus propios ingresos, quiere sentirse útil y sacar adelante a su familia. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo: darle las herramientas para que pueda trabajar dignamente y construir su propio proyecto de vida”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Para hacer realidad este propósito, Wilmer recibió un paquete integral de capital semilla por 18 millones de pesos, destinado no solo a la instalación de su nuevo punto de trabajo, sino también a la dotación necesaria para desarrollar su actividad comercial.

Su nuevo carrito cuenta con fresas, crema, toppings, batidora, refrigerador y todos los elementos necesarios para preparar y comercializar sus productos, permitiéndole pasar de la venta informal en un semáforo a contar con un espacio establecido y equipado para atender a sus clientes.

“Esto se logró gracias a un capital semilla de la Secretaría de Hacienda, que hoy le permite a Wilmer salir adelante con su proyecto, con su emprendimiento y con su sueño de tener un negocio propio. Cartagena también se construye con esos ciudadanos que todos los días trabajan, luchan y hacen grande a nuestra ciudad”, señaló Turbay.

Un espacio digno en el campito de Bocagrande para El Chico de las Fresas

La llegada de Wilmer al Campito de Sóftbol de Bocagrande representa también una nueva oferta gastronómica para este tradicional escenario de la ciudad. Ahora, quienes visiten el sector podrán encontrarse con sus reconocidas fresas, pero, sobre todo, con la historia y el carisma de un emprendedor que decidió convertir una dificultad en una oportunidad.

Wilmer podrá trabajar de manera permanente desde este nuevo espacio, fortaleciendo su emprendimiento y construyendo, con el acompañamiento de la Administración Distrital, una fuente de ingresos para él y su familia.

“Estoy muy agradecido con el alcalde por todo el apoyo, por el seguimiento y por acompañarme para que este puesto de trabajo hoy sea una realidad. Estoy muy feliz porque ya tengo mi propio espacio, mis herramientas y puedo seguir trabajando. Cartagena me ha respaldado y eso para mí significa muchísimo”, manifestó Wilmer.

Con esta iniciativa, la Alcaldía de Cartagena ratifica su apuesta por acompañar a los emprendedores de la ciudad, no solo con recursos, sino también con herramientas que les permitan convertir sus ideas y oficios en proyectos sostenibles.

Hoy Wilmer ya no tiene que esperar a que cambien las luces de un semáforo para trabajar. Tiene un lugar propio, tiene las herramientas y tiene una oportunidad para seguir creciendo.