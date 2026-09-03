Vive la experiencia de Casa Marca Bolívar en FestiJazz Mompox 2026

Ubicada en Casa Alhambra, en el Callejón de la Municipalidad, la experiencia propone un recorrido que comienza con una museografía dedicada a las técnicas artesanales de Bolívar, donde los visitantes podrán conocer algunos de los oficios y saberes que se conservan de generación en generación en diferentes municipios del departamento.

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La casa también tendrá experiencias alrededor de la gastronomía bolivarense, con cata de café, vino y granizado de corozo, queso de capa, sodas de Matié, y presentaciones de música en vivo que acompañarán el recorrido durante los tres días.

“Este año quisimos que quienes lleguen a FestiJazz no solo conozcan los productos de Marca Bolívar, sino que puedan vivir una experiencia alrededor de ellos. Casa Marca Bolívar es una invitación a entrar, conocer nuestros saberes, probar nuestros sabores y descubrir todo el talento que tenemos de norte a sur. Queremos que cada persona que nos visite se lleve un pedacito de Bolívar en el corazón”, expresó Angélica Salas, Primera gestora social de Bolívar.

Otro de los espacios permitirá recorrer la historia de las colecciones de Marca Bolívar, conocer las inspiraciones que han dado vida a cada una de ellas y descubrir cómo el trabajo conjunto entre artesanos, diseñadores y comunidades ha evolucionado a través de los años.

Además, los visitantes podrán conocer las nuevas colecciones de moda de ELAR y de artesanías de Marca Bolívar, que serán presentadas durante esta edición de FestiJazz Mompox.

Casa Marca Bolívar estará abierta los días 3, 4 y 5 de septiembre, de 1:00 p. m. a 6:00 p. m., en Casa Alhambra, Callejón de la Municipalidad, Mompox.