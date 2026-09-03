Un muerto y 16 heridos dejó siniestro en los Montes de María en Bolívar

Una persona murió y otras 16 resultaron heridas tras un grave accidente de tránsito ocurrido en las últimas horas en la Troncal de Occidente, entre los municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto, en Bolívar.

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De acuerdo con los reportes preliminares, en el sector conocido como Alemania colisionaron un bus de la empresa Brasilia y un tractocamión, provocando la emergencia que movilizó a organismos de socorro y autoridades de tránsito.

Los hechos ocurrieron en la Ruta 2515 km 84 + 100 vía Sincelejo - Calamar. El conductor del Tractocamion resultó lesionado y fue trasladado hasta el hospital del municipio de San Juan Nepomuceno.

El conductor del bus resultó ileso, y aproximadamente 15 pasajeros lesionados fueron remitidos para su valoración. El conductor auxiliar, identificado como Edgar López Álvarez, natural de Medellín, de 56 años de edad, falleció en el lugar de los hechos

Al parecer el bus habría invadido el carril contrario impactando al tracto camión en la parte frontal izquierda produciéndose el choque.