Un hombre capturado por hurto y recuperados más de 12 millones en elementos

En el marco de las acciones operativas y de prevención adelantadas por la Policía Nacional en Cartagena, uniformados de la zona de atención del barrio Nuevo Bosque lograron la captura en flagrancia de un hombre, señalado como presunto responsable del hurto de una motocicleta y un teléfono celular.

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Los hechos se registraron cuando uniformados que realizaban labores de patrullaje, registro y control en el sector de San Isidro, parte baja, fueron alertados sobre el hurto de una motocicleta y un equipo móvil. De manera inmediata, los policías se trasladaron al lugar indicado, donde observaron a un hombre que coincidía con las características aportadas y quien se encontraba manipulando el sistema eléctrico de una motocicleta.

Al solicitarle la documentación del vehículo y practicarle un registro, el ciudadano manifestó no contar con los documentos que acreditaran su propiedad.

Durante el procedimiento, los uniformados encontraron también en su poder un teléfono celular iPhone 13 Pro Max. Tanto la motocicleta como el equipo móvil fueron reconocidos por la víctima como de su propiedad.

En el procedimiento fue capturado “El Simón”, de 36 años de edad, natural de Turbaco, por el delito de hurto. Gracias a la rápida reacción policial, se logró la recuperación de una motocicleta Suzuki, avaluada en aproximadamente $9 millones, y un teléfono celular iPhone 13 Pro Max, avaluado en aproximadamente $3 millones, para un valor total superior a los $12 millones.

Los elementos recuperados fueron devueltos a su propietario, quien agradeció la rápida reacción de los uniformados y la efectividad de la acción policial.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de hurto, a la espera de las audiencias preliminares en las que se definirá su situación judicial.

La Policía Nacional en Cartagena destaca esta ofensiva contra el hurto, delito por el cual, en lo corrido del año, han sido capturadas 754 personas.

“Seguimos fortaleciendo las acciones operativas y de reacción para combatir el hurto y garantizar entornos más seguros para todos los ciudadanos”, afirmó el coronel Carlos Julio Esteban Blanco, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias.

La Policía Nacional continúa fortaleciendo las acciones de prevención y control en los principales corredores turísticos de la ciudad e invita a la ciudadanía a denunciar de manera oportuna cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia, a través de la línea de emergencia 123 o de los canales institucionales habilitados.