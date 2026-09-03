Santa Catalina celebra la Semana de la Juventud con deporte, cultura y oportunidades

on una programación enfocada en liderazgo, deporte, cultura, formación y oportunidades educativas, Santa Catalina inició la Semana de la Juventud 2026, una iniciativa liderada por la Administración Municipal del alcalde Arnaldo Beltrán, a través de la Secretaría de Gobierno y el Enlace de Juventud.

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La agenda comenzó el lunes 31 de agosto en la Institución Educativa Felipe Santiago Escobar, donde estudiantes conocieron las actividades preparadas para esta celebración, que se extenderá hasta el próximo 4 de septiembre.

Durante la semana, jóvenes de diferentes instituciones educativas del municipio participan en espacios diseñados para fortalecer sus capacidades, promover estilos de vida saludables y estimular su participación en la construcción del futuro de Santa Catalina.

El deporte también hace parte de la programación, con una jornada en Galerazamba que reúne a estudiantes de las instituciones educativas de esta localidad.

La agenda incluye además talleres de liderazgo y prevención de enfermedades de transmisión sexual, desarrollados en las tres sedes educativas del municipio con el acompañamiento de las Secretarías de Salud Municipal y Departamental.

La cultura tendrá su propio espacio con una jornada artística y un concurso de pintura, pensado para estimular la creatividad y visibilizar el talento de las nuevas generaciones.

Como cierre, se realizará una Feria de Emprendimiento y Oferta Educativa, donde los estudiantes podrán conocer iniciativas productivas y alternativas para continuar su formación académica. En esta actividad participarán instituciones de educación superior, entre ellas la Universidad de Pamplona.