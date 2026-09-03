Remedios: una mujer a la que le destruyeron la casa con explosivos pide ayuda para reconstruirla

Remedios- Antioquia

Aracelly Toro es una mujer víctima de la violencia a la que los grupos armados ilegales le destruyeron la casa con explosivos lanzados desde drones. Ella y sus seis hijos estaban trabajando y en la vivienda no había nadie, por fortuna, pero sí quedó destruida e inhabitable. Este hecho ocurrió el pasado mes de noviembre de 2025, cuando las disidencias y el Clan del Golfo se enfrentaron durante más de 24 horas en la vereda Cruz Bajitales, sector Caño Medellín.

“Tipo 4: 20 de la tarde, más o menos, unos drones que estaban sobrevolando por la finca, los cuales iban cargados con explosivos, pues, de esos explosivos cayeron sobre la vivienda y dañaron absolutamente, prácticamente, toda la vivienda, tanto la mía como la donde vivía mi hijo. Eso fue 28 y 29. En los 2 días cayeron artefactos a la vivienda”, relató a Caracol Radio.

Casa de

Casa destruida en Rmedios por explosivos lanzados desde drons- foto Aracelly Toro Ampliar Casa destruida en Rmedios por explosivos lanzados desde drons- foto Aracelly Toro Cerrar

Desde ese momento, según el testimonio de la víctima, se vio obligada a desplazarse hacia la zona urbana de Remedios, donde permanece a la espera de ayuda para reconstruir su vivienda, en la que vivía con sus hijos y nietos. Manifiesta que, pese a que han pasado varios meses, la alcaldía no ha visitado la casa y solo le donaron un mercado.

“Se hizo la solicitud, pues, ante la administración municipal para ver en qué nos podían colaborar para lo de la construcción nuevamente de la vivienda. La petición se hizo a través de la junta de acción comunal, y en el momento, nada. Yo fui y me dijeron que llevara una papelería; sin embargo, se llevó esa papelería. Me dijeron que sacara un presupuesto más o menos de qué se necesitaba, y la pasamos a la alcaldía. Y entonces, cada que íbamos era que no, que faltaba la firma de no sé quién, que no, que no estaba la ingeniera”.

Agrega que no está pidiendo que le construyan toda la casa, sino una ayuda para iniciar los trabajos, ya que va a ajustar un año sin su casa por cuenta de una guerra que no le pertenece y quedó en medio del conflicto.

“Yo le solicito, pues, a ver para qué me colaboren. Y aparte de mí, también he visto mucho últimamente que por muchas partes se viene viendo el tema del otro mes con los daños de vivienda, y no sé si con las otras personas también tendrán la misma tranquilidad que pasa conmigo. Porque yo veo, pues, que a veces como que las autoridades competentes en municipios como que se hacen de la vista gorda o no, como que les interesa mucho el tema de lo que pase con las familias”.

La mujer también está recogiendo donaciones en el pueblo de Remedios y otras poblaciones cercanas para reconstruir su casa y volver a tener un hogar para ella, sus seis hijos y nietos.

Caracol Radio se comunicó con la alcaldía de Remedios para conocer cómo avanza el proceso de la señora Toro, pero no obtuvo respuesta.