Radican proyecto que busca penas de hasta 100 años para crímenes graves contra menores de edad
La propuesta se aplicaría exclusivamente a tres delitos cometidos contra menores: homicidio doloso, acceso carnal violento y acceso carnal cuando la víctima sea puesta en incapacidad de resistir.
La senadora Nadia Blel, del Partido Conservador radicó un proyecto de acto legislativo que busca aumentar, de manera excepcional, las penas para quienes cometan los delitos más graves contra niños, niñas y adolescentes, esta iniciativa contempla que las condenas puedan llegar hasta los 100 años de prisión.
“Esta iniciativa responde a un sentir ciudadano, a la indignación y al dolor de ver que más de 600 niños fueron víctimas de homicidio en 2025”, afirmó la senadora Nadia Blel, al defender la propuesta.
La propuesta se aplicaría exclusivamente a tres delitos cometidos contra menores: homicidio doloso, acceso carnal violento y acceso carnal cuando la víctima sea puesta en incapacidad de resistir y se busca hacer una modificación en la Constitución para conseguir este objetivo, al ser un proyecto de acto legislativo, se necesitarán 8 debates para su aprobación.
Actualmente, la pena máxima en Colombia es de 50 años y el proyecto plantea que, excepcionalmente, pueda llegar hasta el doble, bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad.
Según cifras de Medicina Legal citadas en el proyecto, durante 2025 fueron asesinados 660 menores de edad y se realizaron más de 16.500 valoraciones relacionadas con presuntos delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, además, entre enero y junio de 2026 se registraron 339 homicidios de menores, un aumento del 8,31 % frente al mismo periodo del año anterior.