Policía captura a una persona por lesiones personales en el barrio los Alpes en el sur de Cartagena

En el barrio Los Alpes, más exactamente en el sector Cinco Esquinas, la Policía Nacional capturó a un hombre de 30 años de edad, como presunto responsable del delito de lesiones personales.

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Los hechos que quedaron grabados en cámaras de seguridad y difundidos en redes sociales, muestran el momento en que el capturado, sin razón alguna, se abalanza contra otro habitante del sector, y lo lesionada en repetidas ocasiones con un arma cortopunzante.

La victima de este lamente hecho es un reconocido comerciante del barrio, de 56 años, quien se disponía a salir en compañía de sus familiares.

De acuerdo con las primeras informaciones recopiladas en el lugar, y a los testimonios entregados por la familia del capturado, esta persona, al parecer presenta trastornos psiquiátricos.

La persona lesionada, se encuentra bajo valoración médica en la Clínica Madre Bernarda.

Por su parte el capturado, fue traslado de igual forma a un centro asistencial para ser valorado luego de las agresiones de la comunidad y posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.