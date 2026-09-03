Policía acompañó llegada de más de 700 turistas a Cartagena a bordo del Freewinds

Más de 700 turistas extranjeros llegaron a Cartagena a bordo del crucero Freewinds y fueron recibidos con el acompañamiento de la Policía Nacional, que desplegó acciones de orientación y prevención para garantizar una llegada segura a la ciudad.

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A través del Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional, los uniformados acompañaron la jornada desde el arribo de la embarcación, brindando información a los visitantes sobre autocuidado, comportamientos seguros y recomendaciones para disfrutar de los principales atractivos turísticos de Cartagena.

La presencia policial también estuvo enfocada en prevenir situaciones que puedan afectar la seguridad y convivencia de los turistas durante su permanencia en la ciudad, además de fortalecer la confianza de quienes escogen Cartagena como destino.

El coronel Gonzalo Laguna Vélez, jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, destacó la importancia de mantener una presencia cercana con los visitantes.

“Nuestra prioridad es que quienes llegan a Cartagena se sientan seguros, acompañados y orientados. Desde la prevención fortalecemos la confianza del turista”, señaló.