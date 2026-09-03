Minerales críticos, Colombia analiza cómo aprovechar su riqueza: panel liderado por Alejandro Santos

La discusión sobre cómo aprovechar la riqueza de los minerales considerados críticos, en el marco de la privilegiada condición geopolítica de Colombia, se llevó a cabo durante el Congreso Nacional de Minería, en Cartagena.

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En medio del panel “La oportunidad de Colombia en la geopolítica de los minerales críticos”, Alejandro Santos, director de contenidos del Grupo Prisa, junto con Andrés Sanabria, coordinador de la Iniciativa de Regiones y Ciudades Mineras de la OCDE; Juan Carlos Pereira, codirector de Metales y Minerales de IFC / Grupo Banco Mundial, y Aidan Davy, codirector de Operaciones de ICMM, analizaron la importancia de que el país avance hacia un mayor aprovechamiento de este tipo de recursos.

En primer lugar, el diálogo se centró en analizar cómo se encuentra Colombia en materia de oferta y demanda de este tipo de recursos. “Las demandas son altas y, para poder cubrir al menos seis millones de toneladas, que es lo que el país necesita para llenar esa necesidad”, afirmó Andrés Sanabria.

Por su parte, Juan Carlos Pereira, codirector de Metales y Minerales de IFC / Grupo Banco Mundial, abordó la importancia de asumir nuevos desafíos que permitan posicionar a Colombia como un referente en metales como el cobre, el níquel y el oro.

Por último, Alejandro Santos, moderador del panel, señaló que durante los últimos cuatro años el país estuvo abandonado en esta materia, por lo que, ante la cercanía del nuevo gobierno con el sector privado, se deben impulsar acciones que permitan recuperar el tiempo perdido.

“Tenemos un gobierno que es amigo del sector privado y el sector minero es una punta de lanza para eso. Tenemos que verlo a la luz de las realidades sociales de nuestro país. En el desafío de construir confianza en los territorios y de cómo se desarrolla el desarrollo sostenible y el desarrollo social”, afirmó Santos.