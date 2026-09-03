Más de 300 policías custodian el FestiJazz en Mompox

Mompox vuelve a vestirse de fiesta. El sonido del jazz comienza a recorrer sus calles coloniales, las plazas reciben a propios y visitantes y, mientras la música se toma este rincón histórico de Bolívar, más de 300 hombres y mujeres de la Policía Nacional están desplegados para cuidar la celebración.

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Desde las primeras horas, los uniformados hacen presencia en calles, plazas, escenarios, zonas turísticas y puntos estratégicos. El propósito es acompañar a quienes llegan a disfrutar del FestiJazz 2026 y garantizar que la música, la cultura y la tradición sean las verdaderas protagonistas.

Detrás de cada concierto y de cada recorrido por Mompox hay también un dispositivo preventivo. Patrullajes, registros, controles y orientación a turistas hacen parte de las acciones que adelanta la Policía durante los días de festival.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó que el despliegue tiene como prioridad la protección de la ciudadanía. “Tenemos más de 300 hombres y mujeres policías acompañando a propios y visitantes. Queremos que todos disfruten del FestiJazz con tranquilidad, pero también hacemos un llamado especial a la tolerancia, al respeto y a la sana convivencia”.

Precisamente, uno de los mensajes que más repiten los uniformados durante sus recorridos es evitar que una diferencia termine en una riña. La invitación es a disfrutar con responsabilidad, moderar el consumo de bebidas embriagantes y respetar a quienes también llegaron a vivir esta fiesta.

Las recomendaciones también pasan por cuidar bolsos, celulares y demás elementos personales, mantener especial atención sobre los niños, niñas y adolescentes, utilizar medios de transporte seguros y atender las indicaciones de las autoridades.

La presencia policial permanecerá reforzada durante el desarrollo de los diferentes eventos, especialmente en aquellos lugares que concentren mayor número de asistentes. La prevención y la cercanía con la comunidad serán claves para anticiparse a cualquier situación que pueda alterar la tranquilidad.

Mientras el jazz suena y Mompox abre sus puertas al país, la Policía Nacional mantiene su servicio en las calles. El mensaje para estos días es sencillo: disfrutar, compartir y celebrar, pero siempre desde la tolerancia, porque la mejor fiesta será aquella en la que todos puedan regresar tranquilos a casa.