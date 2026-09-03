Más de 2.300 atletas competirán en Cartagena en el Ironman 51.50

Cartagena volverá a ser escenario de una competencia deportiva de talla internacional con la realización del Ironman 51.50, que este domingo 6 de septiembre reunirá a más de 2.300 atletas provenientes de 41 países.

La prueba, perteneciente al circuito internacional de The Ironman Group, contempla 51,5 kilómetros distribuidos en tres disciplinas: 1,5 kilómetros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de atletismo.

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La competencia comenzará a las 6:15 de la mañana, con la salida desde el Muelle La Bodeguita, donde los deportistas realizarán el segmento de natación en la Bahía de las Ánimas. Posteriormente, continuarán con el recorrido ciclístico y finalizarán con la prueba de atletismo por sectores emblemáticos del Centro Histórico.

La organización tiene previsto realizar la ceremonia de premiación a las 12:00 del mediodía en la Plaza de la Aduana, donde también estará ubicada la zona de meta y recuperación.

El Muelle La Bodeguita ya se encuentra preparado para recibir a los participantes. Desde Corpoturismo destacaron que el evento representa una oportunidad para fortalecer la imagen de Cartagena como destino de turismo deportivo internacional.

Además del impacto deportivo, la llegada de atletas y acompañantes representa un impulso para sectores como hotelería, restaurantes, transporte, comercio y servicios turísticos, debido a la permanencia de los visitantes durante varios días.

La ciudad también contará con la Expo 5150 Triathlon Cartagena de Indias, que estará abierta el viernes 4 y sábado 5 de septiembre en el Hotel Estelar Bocagrande.