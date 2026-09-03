Gobernador de Bolívar confirmó la presencia de Abelardo de la Espriella en Mompox

El presidente, Abelardo de la Espriella / cortesía de la Presidencia de la República de Colombia

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, confirmó la presencia del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, en el marco del Festival del Jazz en Mompox. La cita del mandatario de los colombianos será en lo que se ha denominado la Cumbre de Gobernantes desde la Tierra de Dios.

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“Va a ser la primera cumbre de gobernadores de su gobierno, un espaldarazo para el departamento de Bolívar, y nosotros lo agradecemos de todo corazón”, afirmó Yamil Arana.

El propósito del encuentro, que contará con la presencia de diferentes autoridades departamentales, es tratar temas neurálgicos que afectan el buen desarrollo de los territorios. “Vamos a tratar el tema de la seguridad. Yo quiero que, en mi departamento, la gente pueda vivir tranquila”, sostuvo Arana.

El mandatario departamental precisó que la Paz Total no fue efectiva durante los cuatro años de vigencia del anterior gobierno, sino que, por el contrario, se fortalecieron los grupos criminales en municipios del sur de Bolívar.

“La gente está aburrida de la extorsión, la gente está aburrida de siquiera conversar con esas estructuras y se lo vamos a contar al presidente”, concluyó el gobernante.