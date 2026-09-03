Gobernación de Bolívar refuerza atención por sequía y lleva agua potable a municipios afectados

Bolívar enfrenta una difícil situación de abastecimiento de agua debido a las condiciones de sequía asociadas al fenómeno de El Niño. Según la Gobernación, 40 de los 46 municipios del departamento han reportado desabastecimiento, mientras que 15 permanecen en alerta roja y cinco han declarado calamidad pública.

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Ante este panorama, la administración departamental reforzó el suministro de agua potable mediante carrotanques, priorizando municipios como Santa Rosa, Villanueva, San Estanislao, Clemencia, Santa Catalina, Arroyo Hondo, Calamar, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, Córdoba, Tiquisio, Zambrano y Mompox.

Además de la falta de agua, las autoridades han identificado pérdidas de cultivos y afectaciones al sector productivo, así como reportes relacionados con golpes de calor y enfermedades transmitidas por vectores.

Aunque las lluvias registradas durante los últimos días han generado un alivio parcial en algunas zonas, especialmente en el brazo de Mompox, la Gobernación advierte que la situación continúa siendo cambiante y requiere seguimiento permanente a los niveles de los ríos y las fuentes de abastecimiento.

El director de la Oficina para la Prevención y Atención de Riesgos, Daniel Franco, adelanta verificaciones en el territorio para evaluar las condiciones y priorizar la atención de las comunidades más vulnerables.