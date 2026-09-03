Gobernación de Antioquia seleccionó a los 16 primeros beneficiarios de las Becas de Periodismo Mateo

Medellín

La Gobernación de Antioquia seleccionó a los 16 jóvenes que harán parte de la primera edición de las Becas de Periodismo Mateo Pérez Rueda, una iniciativa creada para brindar oportunidades de formación a personas con vocación por el periodismo y la producción de historias desde los territorios.

El programa es desarrollado en alianza con Teleantioquia, la Fundación Grupo El Colombiano, la Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO y la Corporación Gilberto Echeverri, y busca también honrar la memoria y trayectoria del joven periodista Mateo Pérez Rueda.

Los beneficiarios fueron seleccionados después de un proceso que incluyó la verificación de requisitos, una prueba psicotécnica y la presentación de un video en el que explicaron sus motivaciones para acceder a la beca.

Jóvenes de diferentes regiones de Antioquia

Los 16 seleccionados provienen de municipios de varias subregiones del departamento, como Juan José Cañizales Rivas, de Tarazá, Bajo Cauca, Yesid Vanessa Berrio Núñez, de Apartadó, Urabá, Davison Arley Zapata Pulgarín, de Vegachí, Nordeste, entre otros.

Formación durante 10 meses

Las Becas de Periodismo Mateo Pérez Rueda están dirigidas a jóvenes de los 55 municipios ZOMAC y PDET de Antioquia y contemplan un proceso de formación teórico-práctico de 10 meses y 768 horas, que permitirá a los estudiantes certificarse como Técnicos Laborales en Periodismo Digital.

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La Gobernación de Antioquia asumirá el 100 % del valor de la matrícula en UNIMINUTO. Además, cada estudiante recibirá un apoyo económico mensual de $2,2 millones para gastos de transporte y manutención durante su permanencia en Medellín.

Los becarios también tendrán la posibilidad de realizar su etapa práctica en medios de comunicación como El Colombiano y Teleantioquia. El proceso formativo comenzará este sábado 5 de septiembre de 2026, cuando los 16 jóvenes iniciarán una etapa que busca fortalecer sus capacidades periodísticas y brindarles herramientas para contar las historias de sus comunidades y territorios.