Colegio en Barrio Antioquia recibe nuevas adecuaciones en su infraestructura

Medellín

El alcalde Federico Gutiérrez entregó las obras de la Sección Escuela Santísima Trinidad, en la comuna 15-Guayabal. La intervención beneficia a más de 600 alumnos y contó con una inversión de la Administración Distrital superior a $14.000 millones destinada a finalizar, recuperar y modernizar la infraestructura.

El proyecto permitió concluir una obra que permanecía inconclusa desde 2023 y que la Alcaldía retomó en 2025. Los trabajos abarcaron la adecuación de aulas, renovación de redes hidrosanitarias, eléctricas y de gas, instalación de sistemas contra incendios, conectividad, placa recreodeportiva y obras de urbanismo.

Mantenimiento estructural y dotación de 4.000 elementos

En la sede de primaria se adecuaron cuatro aulas de preescolar y dos de primaria, además de realizar el cambio de cubiertas en el aula de música y la biblioteca. También se intervinieron las unidades sanitarias, el restaurante escolar, la zona de juegos infantiles y los accesos principales.

Las obras se complementaron con la entrega de más de 4.000 elementos de dotación. El suministro incluyó mobiliario escolar, equipamiento para las áreas administrativas, insumos para el restaurante y mobiliario de almacenamiento para optimizar los espacios intervenidos.

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Adecuación de laboratorios y salas especializadas

Entre los espacios fortalecidos figura el laboratorio integrado de física y química, el cual fue equipado con 15 puestos de trabajo. De igual forma, la administración dotó las aulas de tecnología, informática, multimedia y las áreas destinadas al aprendizaje de bilingüismo.

Por su parte, la biblioteca escolar recibió mobiliario diseñado para la lectura, el trabajo individual y grupal, así como para el almacenamiento de material bibliográfico. Con estas intervenciones concluye la entrega oficial del complejo educativo a la comunidad de Guayabal.