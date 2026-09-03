Gobernación de Antioquia derribó tres inmuebles que eran foco de inseguridad
La Gobernación de Antioquia demolió tres inmuebles que se habían convertido en focos de inseguridad en Rionegro, debido a su avanzado estado de deterioro y porque eran utilizados para el consumo de estupefacientes.
Antioquia
El gobernador Andrés Julián lideró la intervención y aseguró que la estrategia busca recuperar estos espacios y evitar que se conviertan nuevamente en puntos de inseguridad para las comunidades. Durante el actual cuatrienio ya son 66 inmuebles demolidos en 15 municipios de Antioquia. En Rionegro, además, se habían intervenido otros tres predios en febrero, para un total de seis.
En la jornada también fue entregada la renovación de la placa polideportiva Cuatro Esquinas “La Lela”, una obra cofinanciada entre la Gobernación, a través de Indeportes Antioquia, y la Alcaldía de Rionegro.
Más información
La intervención tuvo una inversión superior a 1.800 millones de pesos y permitió instalar una cubierta, mejorar la placa deportiva, realizar trabajos de pintura y demarcación, y adecuar el escenario para la práctica deportiva y el encuentro de las familias.
La Gobernación también reportó la demolición de una caseta abandonada en El Peñol, que era utilizada para el consumo de drogas, la disposición inadecuada de basuras y otras actividades que afectaban la seguridad y salubridad del sector. La propuesta no sólo es muestra de seguridad para la ciudadanía, sino también del progreso de una población libre de lugares que se presentan para el consumo de sustancias psicoactivas.