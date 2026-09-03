Exposición Kaddume en la Iglesia San Pedro Claver

Una videoinstalación que nace de un caminar de seis años por los Montes de María (2019-2025). No es solo una obra; es un acto de escucha profunda a un territorio herido y resistente. Refleja el dolor de ver desaparecer pueblos bajo el monocultivo de palma, pero a su vez refleja la resistencia en el cerro Maco, donde el bosque seco tropical, las manos campesinas, los cuerpos de agua y los liderazgos, se entretejen.

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La instalación goza de varias pantallas que envuelven al espectador. Por un lado se muestra el antes y después de la zona baja del cerro, donde la palma aceitera borró casas, cultivos y memoria. Por otra zona, se despliegan tres capítulos íntimos filmados en la vereda Brasilar y Paraíso, en lo alto del cerro Maco:

Amanecer: Los testimonios de un padre y su hijo cuentan memorias de la violencia y la estrategia silenciosa de resistencia: dejar morir los cultivos para que la vida, al menos, persistiera.

Flotar: Un cuerpo flota en el arroyo Paraíso, una acción repetida que muestra cómo el agua y su entorno cambian. Símbolo del estado liminal entre la vida y la muerte.

Atardecer: La belleza del atardecer desde el cerro es sistemáticamente interferida y distorsionada por el zumbido generado por la antena militar. Es el recordatorio que la guerra no se fue, solo mutó.

La jornada inaugural partirá de un conversatorio entre el P. Francisco de Roux, SJ y la artista Alejandra Moreno. La cita es este viernes a las 7:00 pm en la Iglesia San Pedro Claver. Entrada libre. Kaddume se construye como un acto de sanación, un espacio para sentir antes que para analizar.

Una actividad en el marco de la #SemanaporlaPaz2026 ‘La paz nos llama, nos mueve, nos une’.