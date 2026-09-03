Expertos advierten retos constitucionales y piden evitar demoras en consultas previas

Médicos Sin Fronteras alerta sobre impacto en la salud mental a comunidades del Catatumbo. / Foto: MSF.

En las últimas horas la propuesta del Gobierno Nacional de modificar el funcionamiento de la consulta previa abrió un nuevo debate sobre la manera en que se desarrollan proyectos de infraestructura, energía, minería y otros sectores que requieren este mecanismo de participación de las comunidades.

En diálogo con Caracol Radio Nicolás Galarza, exviceministro de Ambiente durante el gobierno de Iván Duque, consideró que existe un consenso sobre la necesidad de hacer más ágiles estos procedimientos, aunque señaló que todavía es necesario conocer en detalle la reglamentación que pretende implementar el Ejecutivo.

“La necesidad de optimizar los procesos de consulta previa, de hacerlos menos burocráticos y de dar claridad, yo creo que es un consenso bastante amplio de muchos sectores”, indicó en diálogo con Caracol Radio.

Galarza sostuvo que actualmente el Estado termina trasladando importantes cargas a las empresas privadas y consideró que una modificación del procedimiento podría ser positiva.

“La modificación, como lo decía, es necesaria, porque hoy el Estado colombiano le impone, en gran medida, y le transfiere a las firmas privadas una cantidad de cargas que, en mi opinión, no necesariamente le corresponden”, aseguró Galarza.

Debate constitucional

Por su parte, Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente y profesor universitario, puso sobre la mesa las implicaciones constitucionales de la propuesta de realizar algunos procesos de manera simultánea e independiente.

Rodríguez recordó que la consulta previa tiene una protección especial dentro del ordenamiento jurídico colombiano.

“Según la sentencia de la Corte Constitucional del año 97, esta consulta previa hace parte del bloque de constitucionalidad”, dijo el exministro.

Por eso, cuestionó que se plantee convertir el procedimiento en un proceso simultáneo, pues, a su juicio, esto podría entrar en tensión con el carácter mismo de la consulta.

“La idea de reglamentar la consulta como una cuestión simultánea, pues claramente contradice la filosofía de lo que es hoy la consulta previa”, aseguró.

El exministro agregó que sería necesario determinar si una modificación de esas características requiere incluso una reforma constitucional.