Este domingo, TransCaribe activa desvíos por el Ironman 5i50

Cartagena de Indias será escenario este domingo, 6 de septiembre, de una nueva edición del Ironman 51.50, competencia internacional de triatlón que reunirá a más de 2.300 atletas de 41 países. Debido a los cierres viales previstos para garantizar el desarrollo de la competencia, TransCaribe implementará desvíos temporales en varias de sus rutas entre las 5:30 a. m. y las 12:00 del mediodía.

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No se podrá cubrir el barrio Bocagrande

Durante este periodo, TransCaribe no podrá cubrir el barrio Bocagrande. Las rutas que habitualmente ingresan a este sector, T103 y X105, tendrán como última parada el sector de Puerto Duro, donde se habilitará un paradero provisional.

Desvíos en las Rutas T101, T103, X101, X102, X103, X104, X105 y X106

Las rutas T101, T103, X101, X102, X103, X104, X105 y X106, en sentido ida, al llegar a la India Catalina, girarán a la izquierda por la avenida Luis Carlos López hasta la calle 30, para continuar hasta el Reloj Floral. Allí girarán nuevamente a la izquierda por la carrera 17 y retomarán su recorrido habitual en la avenida Pedro de Heredia, ahora en sentido vuelta.

Con esta modificación, dejarán de cubrirse temporalmente las estaciones Centro y Bodeguita y el barrio Bocagrande.

Desvíos en la Ruta T102

La ruta T102 también tendrá cambios en ambos sentidos. En sentido Portal-Crespo, al llegar a la glorieta San Felipe, los buses girarán a la derecha por la carrera 17, Paseo Bolívar, hasta la calle 61. Posteriormente tomarán el puente Romero Aguirre hasta el CAI de Crespo, donde retomarán su recorrido habitual.

En sentido Crespo-Portal, desde el CAI de Crespo los buses tomarán el puente Romero Aguirre y continuarán por la calle 60 hasta la carrera 17. Luego tomarán la carrera 14 para salir a la avenida Pedro de Heredia, a la altura de Muebles Jamar, y retomarán su recorrido habitual.

Durante estos desvíos dejarán de cubrirse las estaciones Centro y Chambacú, los paraderos del Centro Histórico y la avenida Santander, así como el paradero de Corales de Indias. Como alternativa, la ruta realizará paradas provisionales en Lo Amador.

Desvíos en la Ruta C001

La ruta C001 también tendrá una modificación temporal. A la altura de la iglesia de la Tercera Orden, los buses girarán hacia la Calle del Arsenal y continuarán por esta vía hasta retomar su recorrido habitual en el Puente Román.

Por este cambio dejarán de cubrirse temporalmente los paraderos del Muelle de Los Pegasos y el Parque de La Marina. Como alternativa, se habilitará una parada provisional en el Centro de Convenciones.

“Invitamos a nuestros usuarios a que este domingo planifiquen sus viajes con antelación y tengan en cuenta los desvíos programados durante la jornada del evento deportivo. Con estas medidas, buscamos garantizar la prestación del servicio durante el desarrollo del Triatlón 5i50, adaptando temporalmente los recorridos a las restricciones de movilidad establecidas para la realización de esta competencia internacional”, explicó Ercilia Barrios Flórez, gerente del sistema.

TransCaribe invita a sus usuarios a activar las notificaciones en sus cuentas oficiales en redes sociales y el Canal de WhatsApp “TransCaribe te informa”, donde se compartirán reportes y actualizaciones sobre la operación del sistema en tiempo real.