Escultura de San Pedro Claver fue vandalizada en centro histórico de Cartagena

Una intervención con pintura azul alteró la apariencia de una de las esculturas más representativas del Centro Histórico de Cartagena. Se trata de ‘El Santo y el Esclavo’, creación de Enrique Grau, que fue encontrada con evidentes rastros de vandalismo.

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La situación fue advertida por el Museo de Arte Moderno de Cartagena Enrique Grau, que expresó su preocupación por el estado de la pieza y por las condiciones en las que permanece el espacio donde está instalada.

La escultura tiene un particular significado para la ciudad, no solo por ser una creación de uno de sus artistas más reconocidos, sino porque fue la última obra que el autor entregó a Cartagena.

Desde el museo señalaron que la zona permanece con poca iluminación y registra una alta presencia de vendedores, situación que estaría afectando la conservación y el adecuado uso de este espacio del Centro Histórico.

Eduardo Hernández, director del museo, pidió una respuesta de las autoridades distritales y planteó la necesidad de recuperar el sector, fortalecer la vigilancia y garantizar la protección de la escultura.