Día Nacional de los Derechos Humanos y Fiesta de San Pedro Claver

El Santuario de San Pedro Claver, obra de la Compañía de Jesús, lugar donde vivió y murió Pedro Claver, y donde se resguarda su legado, invita a participar de esta celebración, el próximo miércoles 9 de septiembre:

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05:15 pm | Procesión:

Saldremos con la imagen del Santo, desde la plaza La Merced, frente al Teatro Adolfo Mejía, en el centro histórico, hasta la Iglesia San Pedro Claver. Se pide a los feligreses llevar velas y faroles para acompañar el recorrido. Será una tarde en medio de oraciones, pancartas, grupos folclóricos y más, llena de paz y esperanza.

06:00 pm | Eucaristía – Fiesta Patronal de San Pedro Claver:

Seguidamente, se celebrará esta solemne eucaristía en honor al Patrono de los Derechos Humanos en la Iglesia San Pedro Claver.

Es importante señalar que la Ley 95 de 1985 designa el día 9 de septiembre, en homenaje a San Pedro Claver, como Día Nacional de los Derechos Humanos. Además, declara a Cartagena como sede de los mismos en Colombia. Todo lo anterior, destacando la labor realizada por Pedro Claver, Alonso de Sandoval y el Hermano Nicolás González, en defensa de la población africana que llegaba esclavizada al puerto de Cartagena en aquella época.

La celebración en honor a San Pedro Claver se desarrolla en el marco de la versión #39 de la Semana por la Paz, que este año tiene como lema: “La paz nos llama, nos mueve, nos une”.