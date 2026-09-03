Desde Cartagena, Ecopetrol exportó primeras 2.100 toneladas de azufre sólido a Suramérica y África

​De esta forma, la Empresa inició un ciclo mensual de exportaciones que generará una rentabilidad cercana a US$1 millón para la Refinería de Cartagena, al finalizar el 2026. Se estima que los volúmenes comercializados este año alcanzarán el 10% de la producción total de azufre procesado en la planta de peletizado, que se inauguró en abril de este año.

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​La cadena logística comienza con la producción y solidificación del azufre en la refinería, así como su empaque en sacos flexibles, que son almacenados en contenedores metálicos.Posteriormente, el producto es trasladado al puerto de Cartagena, donde es embarcado en buques portacontenedores que viajan a Suramérica y África.

​Para el año 2027, Ecopetrol proyecta ampliar su presencia en América Latina, para llegar a nuevos mercados como Argentina y República Dominicana.

​Este hito representa un avance estratégico para la Empresa, al habilitar la comercialización internacional de azufre sólido a precios competitivos en un mercado con demanda en crecimiento. La nueva línea de exportación genera fuentes de ingreso adicionales para la Refinería de Cartagena y fortalece el posicionamiento de Ecopetrol como un proveedor confiable con soluciones logísticas integradas.