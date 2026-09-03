Cuerpo de Bomberos de Cartagena atendió 221 emergencias durante agosto

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena atendió 221 emergencias durante el mes de agosto, alcanzando un acumulado de 1.873 emergencias atendidas entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026.

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Entre las situaciones que han requerido mayor atención durante lo corrido del año se encuentran la presencia de abejas africanizadas, incendios de basuras satelitales, incendios de cobertura vegetal, incendios de vivienda y emergencias relacionadas con infraestructura eléctrica.

Los casos asociados a abejas africanizadas continúan siendo uno de los principales motivos de atención, con 611 emergencias registradas hasta el 31 de agosto. Asimismo, se reportan 335 incendios de basuras satelitales, 215 incendios de cobertura vegetal y 192 incendios de vivienda.

En materia de rescate, los bomberos han atendido diferentes situaciones relacionadas con personas, animales, vehículos, ascensores y cuerpos de agua. Por su parte, el Cuerpo de Salvavidas registra 81 rescates realizados durante el año.

Llamado a la prevención

Ante el comportamiento de las emergencias, el Cuerpo Oficial de Bomberos hace un llamado a la ciudadanía a reforzar las medidas de prevención en hogares, establecimientos comerciales y espacios públicos.

En materia eléctrica, se recomienda no manipular redes, conexiones, transformadores o acometidas y reportar oportunamente a la empresa prestadora del servicio, Afinia, cualquier chispa, humo, ruido o comportamiento inusual en las redes.

Frente a posibles fugas de gas natural o GLP, se debe cerrar la válvula de paso, evitar encender o apagar interruptores eléctricos, ventilar el lugar, evacuar y reportar inmediatamente la situación a los organismos de emergencia y a la empresa Surtigas.

Ante la presencia de abejas africanizadas, la recomendación es mantener la calma, alejarse del lugar, evitar movimientos bruscos, no arrojar agua ni aplicar productos químicos y solicitar la intervención de los organismos competentes.

De igual manera, el Cuerpo de Bomberos reitera el llamado a no realizar quemas de basuras o vegetación, debido al riesgo de propagación de incendios y afectación a las personas, viviendas y al medio ambiente.

También recomienda evitar arrojar colillas de cigarrillo o elementos que puedan generar combustión en zonas de vegetación seca.

El director del Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena, Jhony David Pérez Sayas, destacó el compromiso permanente de las unidades y señaló que la prevención es una responsabilidad compartida.

“La prevención comienza con acciones sencillas. Identificar los riesgos, actuar de manera responsable y reportar oportunamente cualquier emergencia nos permite proteger vidas, bienes y nuestro medio ambiente. Desde el Cuerpo de Bomberos continuamos preparados y trabajando de manera permanente al servicio de la comunidad”, afirmó el director.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena mantiene activo su dispositivo operativo para atender las emergencias que se presenten en la ciudad y continúa fortaleciendo sus capacidades de respuesta.

Ante cualquier situación que represente riesgo para la vida, la integridad de las personas o los bienes, comuníquese inmediatamente con la línea 123.