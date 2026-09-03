Cuatro capturados en Cartagena con más de 500 gramos de estupefacientes

Cuatro presuntos expendedores de estupefacientes fueron capturados por la Policía Metropolitana de Cartagena durante diferentes operativos realizados en sectores de la ciudad.

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En total, los procedimientos permitieron incautar más de 500 gramos de sustancias estupefacientes, entre marihuana y base de coca, que de acuerdo con las autoridades estarían destinadas a su distribución y comercialización.

El primer caso ocurrió en Olaya Herrera, sector Ricaurte, donde fue capturado alias ‘José’, a quien los uniformados le encontraron más de 120 gramos de marihuana. En el sector 11 de Noviembre, también en Olaya Herrera, fue detenido alias ‘Carlos’, quien llevaba 200 gramos de base de coca.

En el barrio Chile, las autoridades capturaron a alias ‘Anderson’, señalado de comercializar estupefacientes. Durante el registro le fueron encontrados más de 80 gramos de base de coca.

Finalmente, en el barrio 9 de Abril, fue capturado alias ‘Juan Carlos’, quien tenía en su poder más de 100 gramos de marihuana.

Los cuatro capturados y las sustancias incautadas quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de las audiencias preliminares en las que se definirá su situación jurídica.

El coronel Carlos Julio Esteban Blanco, comandante (e) de la Policía Metropolitana, informó que en lo corrido de 2026 han sido capturadas 1.866 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 814.961 kilogramos de sustancias alucinógenas, entre marihuana, base de coca, bazuco, cocaína y tusi.