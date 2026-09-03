Cotecmar representa a Colombia en feria marítima internacional en Hamburgo, Alemania

La Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial - Cotecmar participa en SMM 2026, feria internacional que reúne cada dos años en Hamburgo (Alemania) a los actores del sector naval a nivel mundial.

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En esta edición, COTECMAR es la única empresa colombiana presente, promoviendo sus capacidades, experiencia y oferta de productos y servicios para la industria naval, marítima y fluvial; con 26 años de trayectoria, la Corporación se ha consolidado a nivel regional por contar con una infraestructura especializada y un talento humano capacitado para desarrollar trabajos de alta ingeniería para la reparación, mantenimiento, modernización y adecuación de embarcaciones estatales y particulares, como barcazas, tanqueras, remolcadores, buques de suministro, patrulleras, entre otras.

La participación de Cotecmar en SMM 2026, cuenta con el respaldo y compañía del Ministerio de Defensa Nacional a través del señor Juan Carlos Díaz Tarud, Viceministro del Grupo Social Empresarial (GSED); siendo, además, parte de la estrategia de internacionalización de la Corporación, enfocada en fortalecer su presencia en mercados estratégicos y generar nuevas oportunidades comerciales para la industria colombiana.

“Estar presentes en esta feria, en representación de Colombia, es una gran oportunidad para potenciar la presencia de Cotecmar en este tipo de escenarios y por supuesto, mostrar las capacidades con las que cuenta el país para atender los requerimientos de la industria marítima internacional”, afirmó el Contralmirante Walter Wilches Carvajal, Presidente de Cotecmar