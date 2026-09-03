Congreso Nacional de Minería 2026 en Cartagena

El 3 y 4 de septiembre, en el Hotel Hilton de Cartagena, se llevará a cabo el evento más importante del sector minero en Colombia, el Congreso Nacional de Minería.

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Este espacio se ha consolidado como un escenario de diálogo amplio, donde convergen las visiones de líderes del Gobierno Nacional, autoridades territoriales, empresas, academia, organizaciones sociales, expertos internacionales y medios de comunicación, con el propósito de propiciar una conversación abierta y propositiva sobre el papel de la minería en el desarrollo y futuro de Colombia y del mundo.

El Congreso Nacional de Minería es el principal escenario de diálogo del sector minero en Colombia, donde convergen líderes empresariales, autoridades gubernamentales, expertos internacionales y representantes de los territorios para analizar el presente y proyectar el futuro de la industria.

Durante dos días, el evento ofrece una agenda de alto nivel enfocada en temas clave como sostenibilidad, transición energética, competitividad, innovación y desarrollo territorial, entre otros.

Más que un espacio académico, es una plataforma estratégica para la construcción de consensos, la generación de oportunidades y el fortalecimiento de la cadena de valor del sector. A través de conferencias, paneles y espacios de networking, los asistentes acceden a información de primera mano, establecen conexiones clave y participan en conversaciones que inciden en el rumbo de la minería en el país.