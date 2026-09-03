Comienza el FestiJazz y Mompox estará en los ojos de Colombia y el mundo

Durante estos días, Mompox volverá a convertirse en un gran escenario para la música, la cultura y el turismo, con artistas nacionales e internacionales, conciertos, presentaciones en plazas, conversatorios, experiencias culturales, espacios de Marca Bolívar, actividades articuladas con el Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICCI) y una amplia agenda paralela diseñada para que propios y visitantes vivan una experiencia inolvidable.

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Desde la Gobernación de Bolívar y el Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (Icultur) se informó que toda la organización está preparada para recibir a los miles de asistentes que ya comenzaron a llegar al Distrito Patrimonial, Histórico y Cultural, en una nueva edición de un festival que cada año fortalece el posicionamiento de Mompox como uno de los principales destinos culturales y turísticos de Colombia.

La alta ocupación hotelera, que ya alcanza el 100 %, y la apertura de viviendas y hospedajes adicionales para atender la creciente demanda de visitantes, tanto en el Distrito como en poblaciones vecinas, son una muestra del impacto económico que genera este tipo de eventos en la región.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, invitó a colombianos y extranjeros a vivir esta gran fiesta cultural y destacó que el Festival de Jazz se ha convertido en una importante plataforma para mostrarle al país y al mundo la riqueza histórica, cultural y turística de la Depresión Momposina.

“Mompox está lista para recibir a todos con los brazos abiertos. Queremos que quienes lleguen vivan nuestra historia, disfruten nuestra cultura, conozcan nuestra gastronomía y sientan la hospitalidad de nuestra gente. Este Festival de Jazz no es solamente música; es turismo, empleo, oportunidades y desarrollo para toda la región”, afirmó el gobernador Yamil Arana.

Gran despliegue de seguridad

El dispositivo de seguridad también está listo para garantizar el normal desarrollo de las actividades. Desde el Comando de Policía de Bolívar se informó que se han dispuesto todas las capacidades operativas necesarias para realizar un amplio despliegue en el casco urbano de Mompox y en otros puntos estratégicos de la Depresión Momposina.

El objetivo es garantizar la tranquilidad y seguridad de los miles de asistentes y de los residentes durante los días de programación del festival.

En las zonas donde se requiere fortalecer la presencia institucional también estarán desplegados integrantes de la Armada Nacional y del Ejército Nacional, quienes realizarán labores de control y acompañamiento.

Todo el dispositivo hace parte de un trabajo coordinado con la Secretaría de Seguridad de Bolívar, siguiendo las directrices del gobernador Yamil Arana Padauí.

Primer concierto

La música comenzará a sonar esta noche en el Parque del Jazz. Después de las 7:00 p. m., el público podrá disfrutar de las primeras presentaciones de artistas y agrupaciones jazzísticas provenientes de Brasil, Italia y Francia. Cabe recordar que todos los conciertos son gratuitos.

Uno de los protagonistas de la primera jornada será el brasileño Davi Fonseca, quien llevará al Festival de Jazz de Mompox una muestra de los sonidos y la riqueza musical de su país.

La programación continuará con las presentaciones de Victoria Sur y Nicolás Ospina, Long Play Band, Beto Zabaleta, Dálmata y Luister, en una jornada que comenzará con el homenaje de Río de Gente a Gilberto Márquez, seguido de la respectiva premiación.

Gilberto Santa Rosa y Pipe Bueno

Mañana, viernes 4 de septiembre, el Festival de Jazz de Mompox continuará reuniendo grandes voces y referentes de la música nacional e internacional.

El italiano Cosimo Boni, representante del jazz europeo, y el pianista colombiano Óscar Acevedo harán parte de una noche que también contará con UNIBAC Jazz & Jam, Criss y Ronny, Gilberto Santa Rosa y Pipe Bueno.

Mujeres que hacen vibrar a Mompox

La programación llegará a su gran cierre el sábado 5 de septiembre, con una jornada especial denominada “Mujeres que hacen vibrar a Mompox”, que comenzará desde las 7:00 p. m. en el Parque del Jazz.

La noche contará con la participación de Sélène Saint-Aimé, representante del jazz de Francia; Los Tambores de Totó, con su propuesta El Legado; y un especial homenaje a Totó la Momposina, una de las grandes figuras de la música tradicional del Caribe colombiano.

La jornada también tendrá como protagonistas a Flora Martínez, Greeicy y Ana del Castillo, quienes se sumarán a esta celebración musical que exalta el talento femenino y la diversidad de sonidos que hacen parte de la programación del Festival de Jazz de Mompox.

Con una ciudad preparada, una agenda musical de alto nivel, hoteles llenos y miles de visitantes en camino, Mompox abre nuevamente sus puertas para que la música se encuentre con la historia y para demostrar, una vez más, por qué este territorio patrimonial sigue conquistando a Colombia y al mundo.