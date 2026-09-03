Cinco capturados en El Carmen de Bolívar

La ofensiva de la Policía Nacional contra el delito en El Carmen de Bolívar continúa dejando resultados. En menos de 24 horas, diferentes operativos permitieron la captura de cinco presuntos delincuentes y la recuperación de una motocicleta.

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Estos resultados hacen parte de las actividades de impacto que se vienen desarrollando en sectores priorizados como El 28, Los Laureles, El Vergel, Villa Sofi, Nariño, Cantagallo, Gambotico y El Minuto, donde se ha fortalecido la presencia institucional mediante patrullajes, registros a personas, controles a vehículos y motocicletas y verificación de antecedentes.

De acuerdo con el balance preliminar, las cinco capturas estarían relacionadas con los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y hurto.

A estos resultados se suma la recuperación de una motocicleta, en medio de las acciones desplegadas para contrarrestar los diferentes fenómenos delictivos que afectan la tranquilidad de los habitantes del municipio.

La estrategia busca mantener una intervención permanente en aquellos sectores que requieren mayor presencia policial, pasando de las actividades preventivas y de control a resultados concretos contra quienes presuntamente estarían involucrados en hechos delictivos.

Uno de los principales objetivos de estas acciones es proteger la vida, mediante controles que permitan sacar de circulación armas de fuego, combatir el tráfico local de estupefacientes y prevenir hechos que puedan desencadenar homicidios, lesiones personales y otras conductas violentas.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, señaló: “Estamos desarrollando intervenciones focalizadas en El Carmen de Bolívar, fortaleciendo los controles y llevando nuestras capacidades a los sectores priorizados. Estos cinco capturados en menos de 24 horas son el resultado de un trabajo permanente que tiene como propósito fundamental proteger la vida y cerrarle espacios a la delincuencia”.

La Policía Nacional anunció que estas actividades de impacto continuarán en El Carmen de Bolívar, con presencia sostenida en barrios y sectores estratégicos, articulando prevención, control e investigación criminal para seguir contrarrestando los delitos que afectan la seguridad y convivencia ciudadana.