Castillo San Felipe será iluminado de forma inédita para promover visitas y eventos por la noche

El Castillo San Felipe de Barajas, uno de los iconos patrimoniales de Cartagena y de los símbolos más reconocidos de Colombia, se prepara para verse de una manera nunca antes contemplada: iluminado integralmente para transformar su presencia en el paisaje nocturno de Cartagena y ampliar las posibilidades de visitas, actividades culturales y eventos alrededor de la fortificación.

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La nueva iluminación del Castillo fue uno de los principales acuerdos alcanzados en la mesa de trabajo entre el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, y la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Paola Holguín Moreno, en la que el Distrito y el Gobierno nacional revisaron una amplia agenda de proyectos estratégicos para la ciudad.

La apuesta no se limita a San Felipe. El Distrito también presentó ante el Gobierno nacional un plan de iluminación patrimonial para el Centro Histórico y otros monumentos de Cartagena. La propuesta contempla intervenciones técnicas sobre decenas de bienes emblemáticos de la ciudad y busca cambiar la manera en que cartageneros y visitantes experimentan el patrimonio durante la noche.

“Con el alcalde Dumek Turbay hemos entendido que la cultura y el patrimonio tienen sentido cuando se traducen en bienestar y en mejores oportunidades para la ciudadanía. Quiero hacer un reconocimiento a la gran tarea que se viene adelantando en Cartagena para proteger y poner en valor su patrimonio”, expuso la ministra Paola Holguín.

Y destacó: “Alcalde, quiero agradecerle por su liderazgo, su capacidad de gestión y por todo lo que está haciendo por la ciudad. También quiero destacar el trabajo impecable de su equipo técnico. Aquí tienen un Gobierno nacional amigo, con el que pueden contar para sacar adelante nuevos proyectos y para acompañar los que ya están en marcha hasta que sean una realidad para Cartagena”.

Por su parte, el alcalde Dumek Turbay expresó: “Desde ayer estamos compartiendo con la ministra Holguín y es tan agradable sentir que es otro gobierno el que lidera nuestro país. Los proyectos que estamos desarrollando en Cartagena no representan solamente un avance para la ciudad, sino para todo el país. Cartagena es nuestra gran vitrina ante el mundo y, con las grandes obras y los nuevos atractivos que estamos construyendo, serán miles de turistas los que llegarán a disfrutarla y a dinamizar nuestra economía”.

Y agregó: “Ministra, su presencia nos confirma que los proyectos relacionados con la cultura y el patrimonio tienen en su entidad un aliado para fortalecerse y hacerse realidad. Estos proyectos están profundamente ligados al turismo, una de las grandes fortalezas de Cartagena, pero también a las oportunidades y al bienestar de miles de cartageneros que viven de esta actividad”.

En el caso del Castillo San Felipe, la presentación entregada a MinCultura señala que el Distrito cuenta con recursos disponibles para el proyecto de alumbrado, mientras que la iniciativa figura entre los proyectos que se encuentran en trámite o proceso de viabilidad ante el Ministerio de las Culturas. El documento también registra estudios de iluminación sobre 57 monumentos de Cartagena.

Alianza bilateral por acelerar la resolución de adopción del PEMP del Centro Histórico

El Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Centro Histórico de Cartagena, uno de los instrumentos más esperados para la protección y gestión del patrimonio de la ciudad, está cada vez más cerca de entrar en vigencia. Durante la reunión entre la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Paola Holguín, el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, y el secretario de Planeación Distrital, Emilio Molina Barboza, se acordó avanzar en la expedición de la resolución ministerial necesaria para adoptar oficialmente el instrumento y dar paso a su implementación.

Uno de los temas centrales del encuentro fue precisamente el futuro del PEMP del Centro Histórico, instrumento que el pasado 26 de junio recibió la aprobación del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural (CNPC), órgano asesor del Ministerio de las Culturas en materia patrimonial. Con ese aval se superó una de las etapas más importantes del proceso, quedando pendiente únicamente la expedición de la resolución ministerial que formalizará su adopción.

Al respecto, Emilio Molina Barboza, secretario de Planeación, destacó la importancia del compromiso alcanzado durante la reunión.

“La expedición de la resolución de adopción del PEMP por parte del Ministerio de las Culturas es el paso definitivo para que este instrumento, fundamental para proteger nuestro patrimonio y orientar el desarrollo sostenible del Centro Histórico y su zona de influencia, pueda empezar a implementarse. Agradecemos al Gobierno Nacional y a la ministra de las Culturas por su compromiso con Cartagena y por la disposición para agilizar este proceso”.

La hoja de ruta para proteger el corazón patrimonial de Cartagena

El PEMP del Centro Histórico se convertirá en el principal instrumento para orientar las decisiones, inversiones y proyectos relacionados con la conservación, revitalización y gestión integral de uno de los conjuntos patrimoniales más importantes de América Latina.

Su ámbito de aplicación comprende el Centro, San Diego y Getsemaní, así como sectores de Manga, El Pie de la Popa, El Espinal y parte de El Cabrero dentro de su área de influencia.

El instrumento responde a desafíos como la pérdida de valores patrimoniales, el deterioro de la infraestructura urbana, los conflictos de uso del suelo, las presiones derivadas del turismo y la necesidad de preservar la vida residencial y las tradiciones que hacen parte de la identidad cultural de Cartagena.

Uno de los aspectos destacados del PEMP del Centro Histórico es su articulación con otros instrumentos de planificación y protección patrimonial vigentes en Cartagena, como el PEMP del Cordón Amurallado y Castillo de San Felipe de Barajas (MURCA), el PEMP del Paisaje Cultural Fortificado de la Bahía de Cartagena y el PEMP del Club Cartagena y Claustro de San Francisco, además de su alineación con los Planes Especiales de Salvaguardia (PES) de la Champeta, Ángeles Somos y la Vida de Barrio de Getsemaní, fortaleciendo una visión integral para la protección y sostenibilidad del patrimonio cultural de la ciudad.

En este último caso, el PEMP incorpora medidas orientadas a fortalecer la habitabilidad del Centro Histórico, incluyendo incentivos como tarifas diferenciadas en servicios públicos y beneficios tributarios para residentes, junto con programas dirigidos a preservar que Getsemaní continúe siendo un barrio vivo, habitado por su comunidad y con sus tradiciones.

De igual manera, el instrumento se encuentra alineado con la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), permitiendo que las decisiones relacionadas con usos del suelo, tratamientos urbanísticos, movilidad, espacio público, ambiente y patrimonio respondan a una visión común de ciudad.

Lo que sigue para el PEMP

Una vez el Ministerio de las Culturas expida la resolución de adopción, el PEMP entrará oficialmente en vigencia y comenzará su fase de implementación. A partir de ese momento podrán ponerse en marcha los programas y proyectos contemplados en el documento.

Es de precisar que el instrumento está conformado por tres programas estratégicos: Programa de Patrimonio Cultural; Programa de Infraestructura y Sostenibilidad Ambiental; y Programa de Apoyo y Regulación a las Actividades Económicas, Vivienda y Salvaguardia de la Vida Residencial, que integran 14 proyectos desarrollados a través de 34 ejes de acción donde se definen acciones, responsables, horizontes de implementación, fuentes de financiación e indicadores de seguimiento.

La adopción del PEMP marcará el cierre de un proceso de más de dos décadas de construcción institucional y participación ciudadana, pero también el inicio de una nueva etapa para garantizar la protección y sostenibilidad del patrimonio cultural de Cartagena.

Fiestas de Independencia, Nairo Quintana y otros temas tratados

La mesa de trabajo entre el Distrito y el Ministerio de las Culturas también sirvió para la socializar y priorizar toda una agenda bilateral para trabajo conjunto en el fortalecimiento de distintos ámbitos, como las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre, el transporte público acuático y el Reto Nairo.

No obstante, los ámbitos que más prioridad tendrán serán el estudio y análisis del impacto en el patrimonio cultural de Cartagena de megaproyectos como la Fase 2 del Gran Malecón del Mar, desde Las Tenazas hasta el hotel Hyatt en Bocagrande; el Distrito Creativo de Manga al lado del Fuerte del Pastelillo en Manga; y la interacción del Cable Aéreo Kalamarí a su paso por el Castillo San Felipe.