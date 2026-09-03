Cárcel para un hombre con discapacidad auditiva señalado de asesinar a una persona en Clemencia

Por petición de un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), un juez con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Jesús del Cristo Miranda Urueta, presuntamente comprometido en un asesinato ocurrido en el municipio de Clemencia (Bolívar).

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Los hechos que involucrarían a El Muo, como es conocido el investigado, se registraron la madrugada del 30 de agosto en el barrio El Bolsillo. Al parecer, el procesado, de 26 años, quien presenta una discapacidad auditiva habría sorprendido a un hombre que regresaba de una fiesta y lo atacó en reiteradas oportunidades con un arma cortopunzante.

Se presume que el ataque obedeció a la negativa de la víctima para saludar al señalado agresor, horas antes.

Los llamados de auxilio de la víctima alertaron a los vecinos quienes lo trasladaron a un centro asistencial donde falleció debido a la gravedad de las lesiones. Miranda Urueta fue detenido por la comunidad a quien luego entregó a la Policía Nacional.

Durante las audiencias Miranda Urueta estuvo acompañado de un intérprete de lenguaje de señas.