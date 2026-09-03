Cárcel para cuatro personas señaladas de cometer atracos en Bolívar

Por petición de la Fiscalía General de la Nación, jueces de control de garantías impusieron medidas de aseguramiento en centros carcelarios a cuatro hombres quienes, en distintos procesos, habrían incurrido en hurtos violentos en Cartagena y Turbaco.

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Uno de los procesados es Jimi Alexánder Díaz Ochoa quien como conductor de un vehículo de servicio público habría ayudado a huir a un hombre señalado de hurtarle, de manera violenta, una cadena a un turista. Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 21 de agosto en el CentroHistórico de La Heroica. La Policía Nacionaldetuvo al procesado cuando se desplazaba por el barrio San Francisco. El autor material del hurto huyó antes de ser interceptado por las autoridades.

En otro hecho fue judicializado Juan Andrés CárdenasGómez, presuntamente implicadoen un robo del que fue víctima un ciudadano francés, en las playas del corregimiento de La Boquilla. Al parecer, el hombre se valió de un arma blanca para intimidar al ciudadano y apropiarse de sus pertenencias. Policías que transitaban por el sector materializaron la captura. En la acción se incautaron los elementos hurtados.

Asimismo, por un robo ocurrido en el barrio El Bosque, fue privado de la libertad Javier Simón Vega Cadavid, alias El Wasa. Este hombre habría usado un arma blanca para intimidar a una persona quitarle un celular y una motocicleta. Su detención se produjo cuando huía en el sector de El Zapatero.

Finalmente, Pedro Luis Simarra Fuentes, alias Chompi, fue asegurado debido a que el pasado 22 de agosto, en Turbaco, habría intimidado con arma de fuego a un ciudadano a quien, se presume, le hurto una motocicleta y un celular. El procesado fue detenido en flagrancia. En su poder fueron halladoslos elementos sustraídos, y una pistolasin permisos de porte.