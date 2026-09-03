Carabineros sembraron árboles en zona rural de Arjona para proteger el medio ambiente

Con palas y árboles como protagonistas, integrantes del Grupo de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional llegaron hasta la vereda El Remanso, en zona rural de Arjona, para realizar una jornada de siembra y promover el cuidado del territorio.

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Durante la actividad, los uniformados plantaron diferentes especies de árboles y compartieron con la comunidad un mensaje de prevención y responsabilidad frente a la protección de los recursos naturales, las fuentes hídricas y la biodiversidad del departamento.

La jornada busca contribuir a la recuperación y conservación de los espacios naturales, pero también generar conciencia sobre la importancia de que las comunidades se involucren en el cuidado del medio ambiente.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó el propósito de estas acciones.

“Cada árbol que sembramos representa vida y esperanza para las futuras generaciones. Desde la Policía Nacional continuaremos trabajando junto a las comunidades para proteger nuestros recursos naturales y fomentar una cultura de respeto y cuidado por el medio ambiente”, afirmó.