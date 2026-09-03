Capturan a joven con un revólver calibre 38 en San Francisco

La ofensiva de la Policía Nacional contra el porte ilegal de armas dejó una nueva captura en Cartagena. En el barrio San Francisco, uniformados detuvieron a un hombre de 22 años, conocido como alias ‘Rivera’, quien presuntamente portaba un arma de fuego sin la documentación requerida.

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El procedimiento se realizó durante labores de patrullaje, registro y control adelantadas por uniformados de la Zona de Atención del sector. Durante la requisa, los policías encontraron en poder del joven un revólver Smith & Wesson calibre 38, junto con dos cartuchos sin percutir.

Tras el hallazgo, ‘Rivera’ fue capturado y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito relacionado con la fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Su situación jurídica será definida en las audiencias preliminares.