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03 sep 2026 Actualizado 01:08

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Capturan a joven con un revólver calibre 38 en San Francisco

El detenido llevaba dos cartuchos sin percutir

Foto: Policía Metropolitana

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Cartagena
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La ofensiva de la Policía Nacional contra el porte ilegal de armas dejó una nueva captura en Cartagena. En el barrio San Francisco, uniformados detuvieron a un hombre de 22 años, conocido como alias ‘Rivera’, quien presuntamente portaba un arma de fuego sin la documentación requerida.

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El procedimiento se realizó durante labores de patrullaje, registro y control adelantadas por uniformados de la Zona de Atención del sector. Durante la requisa, los policías encontraron en poder del joven un revólver Smith & Wesson calibre 38, junto con dos cartuchos sin percutir.

Tras el hallazgo, ‘Rivera’ fue capturado y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito relacionado con la fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Su situación jurídica será definida en las audiencias preliminares.

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