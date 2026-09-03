Capturado hombre con 12 anotaciones judiciales en Cartagena

De ‘angelito’ tendría el alias, porque su historial registrado ante las autoridades cuenta otra historia. Un hombre conocido con ese apodo fue capturado por la Policía Nacional en el sector Las Marmotas, del barrio Olaya Herrera, en Cartagena.

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El procedimiento fue realizado por uniformados de la Seccional de Investigación Criminal de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar, quienes hicieron efectiva una orden judicial que estaba vigente en su contra.

Según las autoridades, alias ‘Angelito’ era requerido mediante la orden de captura No. 0010, expedida el 22 de junio de 2026 y emanada por la Fiscalía 30 Seccional de Cartagena, por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Pero al revisar sus antecedentes, a los investigadores les apareció una cuenta bastante larga: el capturado registra 12 anotaciones judiciales por diferentes conductas delictivas.

De acuerdo con la Policía, seis de esas anotaciones corresponden a tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; tres a hurto y otras tres a fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

La investigación que dio origen a la orden judicial se remonta al 13 de octubre de 2023, cuando el hombre fue sorprendido por unidades policiales durante un procedimiento de registro en Cartagena.

En aquella oportunidad, según el reporte oficial, los uniformados le encontraron un arma de fuego escondida en la pretina del pantalón. Los investigadores buscan establecer si dicho elemento habría sido utilizado para actividades delictivas en sectores periféricos de la ciudad.

“Este resultado demuestra que el trabajo investigativo y la articulación con la Fiscalía permiten ubicar y poner a disposición de la justicia a personas requeridas por diferentes delitos. Continuaremos desarrollando estas acciones para contribuir a la seguridad de los ciudadanos en Bolívar”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Alias ‘Angelito’ quedó a disposición de la autoridad judicial competente, que será la encargada de definir su situación jurídica. Las anotaciones registradas en los sistemas de información constituyen antecedentes de actuaciones judiciales y no implican, por sí solas, condenas.