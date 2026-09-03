Así funciona el cacao como producto para transformar territorios y generar oportunidades en Vichada

Colombia

El cacaco, en el Vichada, y aproximadamente desde el 2012, se han convertido en un actor clave para que cientos de familias de ese territorio hagan la transición al sustento diario en la legalidad mediante el acercamiento al proyecto de Sustitución Voluntaria de Cultivos que inició la Fuerza Aérea Colombiana a través del Ministerio de Defensa Nacional y la Gobernación de Vichada

La transformación y el impacto del cacao

Y es que esta es una historia de transformación territorial que ha sido construida durante más de una década en las inspecciones de Güerima, Puerto Príncipe y Chupave, en Cumaribo, Vichada.

Allí, el cacao ha sido convertido en una alternativa rentable para cientos de familias campesinas que decidieron apostarle a la legalidad.

Desde el año 2012, este proceso ha sido acompañado mediante la articulación de capacidades de la Fuerza Aérea Colombiana, las instituciones del Estado, empresas privadas y asociaciones productoras, permitiendo que una actividad agrícola sostenible sea fortalecida como motor de desarrollo y bienestar para las comunidades.

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¿Cómo se logró?

En este proceso, el liderazgo del Grupo Aéreo del Oriente, GAORI, y la articulación con el Comando Aéreo de Transporte Militar, CATAM, han sido fundamentales para facilitar el transporte de las cosechas desde zonas apartadas.

A través del empleo de aeronaves Casa C-212 y del trabajo coordinado de tripulaciones se han generado condiciones que permiten conectar la producción campesina con los mercados capitales, en articulación con las demás instituciones del Estado y la Fuerza Pública.

De esta manera, las capacidades aéreas han sido puestas al servicio del desarrollo rural.

Las cifras que marcan la transición

Desde el año 2016, más de 100.000 kilogramos de cacao han sido transportados por vía aérea y otros 55.497 kilogramos por vía terrestre, lo que ha permitido que más de 150 toneladas sean comercializadas directamente con la empresa Casa Luker, reduciendo la participación de intermediarios en la cadena.

Detrás de estas cifras se encuentra un cambio que trasciende el proceso agrícola: familias que hoy cuentan con una alternativa económica, comunidades que han fortalecido sus capacidades en el marco de la legalidad y un territorio en el que la agricultura se ha convertido en una herramienta para construir nuevas oportunidades y consolidar la expansión de la frontera agrícola más eficaz de la región.

Le legalidad, una nueva oportunidad de desarrollo

A través de los años, la institucionalidad ha acompañado este proyecto generando nuevas oportunidades para 865 familias campesinas, mientras que 888 hectáreas de coca han sido erradicadas voluntariamente en el marco de los acuerdos de sustitución de cultivos de uso ilícito.

Lo que comenzó como una apuesta por encontrar alternativas a las economías ilegales se ha convertido en un proceso de transformación productiva, en el que el trabajo de las comunidades ha sido respaldado mediante condiciones que permiten llevar su producción desde territorios apartados hasta los mercados legales.

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Proyecto del Alto Vichada

Y es que el Proyecto Productivo del Alto Vichada demostró que la transformación territorial es posible cuando las capacidades del Estado son articuladas con el esfuerzo de las comunidades y los diferentes actores comprometidos con el desarrollo rural.