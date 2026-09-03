Anuncian reapertura gradual de servicios del Nuevo Hospital de Bocagrande en Cartagena

Después de varias mesas técnicas promovidas por la Procuraduría General de la Nación para salvar de la crisis financiera y operativa al Nuevo Hospital Bocagrande, el centro asistencial anunció -gracias a los acuerdos pactados- la apertura de sus puertas para las próximas semanas.

La noticia se da luego de que el ente de control verificara el cumplimiento de los compromisos establecidos previamente, así como los avances en los correctivos administrativos y operativos requeridos para reabrir el centro hospitalario.

Como resultado de esas mesas técnicas y de los puentes tendidos por la Procuraduría Regional de Instrucción de Bolívar, se logró garantizar el traslado de los pacientes que se vieron en riesgo por el cierre del hospital de Cartagena.

Asimismo, se convinieron acuerdos de pago entre Coosalud EPS y el Nuevo Hospital Bocagrande, en los que además se formalizó el desembolso de los recursos adeudados.

La institución informó que proyecta reactivar inicialmente los servicios de consulta externa, imagenología y atención ambulatoria, una vez obtenga la aprobación del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis); la h​​abilitación del servicio de urgencias se realizará posteriormente.

El órgano de control acompañará las gestiones de reapertura del hospital en cumplimiento de requisitos legales y garantizando la atención segura de los usuarios.