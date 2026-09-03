Álvaro Hernández, técnico de Real Cartagena, no viajó con el equipo por complicación médica

Real Cartagena confirmó que el profesor Álvaro Hernández no estará al frente del equipo en el partido de este viernes ante Orsomarso SC, debido a un procedimiento quirúrgico de carácter personal.

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De acuerdo con el comunicado oficial del club, el entrenador deberá permanecer en Cartagena mientras adelanta su proceso médico, por lo que no acompañará al plantel en este compromiso.

En su ausencia, el equipo será dirigido por su asistente técnico, Mauricio Martínez, quien contará con el acompañamiento de Óscar Pérez, director de divisiones menores de Real Cartagena.

El conjunto cartagenero afrontará así su próximo compromiso con un cuerpo técnico encargado de mantener la preparación y el funcionamiento del equipo durante la ausencia temporal de Hernández.

Real Cartagena informó además que espera una pronta y satisfactoria recuperación para el entrenador y le expresó sus mejores deseos durante este proceso.

El club no entregó mayores detalles sobre el procedimiento quirúrgico, al tratarse de un asunto de carácter personal.