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03 sep 2026 Actualizado 08:47

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A Cartagena llegaron 50 toneladas de ayudas procedentes de República Dominicana

El cargamento tiene como destino el departamento del Choco donde se presentaron afectaciones por el terremoto

A Cartagena llegaron 50 toneladas de ayudas procedentes de República Dominicana

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El Patrullero de Altura ‘Almirante Didiez Burgos’ de la Armada de la República Dominicana hizo su arribo a la Base Naval ARC “Bolívar” en la ciudad de Cartagena, trayendo un importante cargamento de 50 toneladas de ayuda humanitaria destinado a brindar apoyo a las familias afectadas por el reciente sismo en Quibdó y el departamento del Chocó.

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A bordo de la unidad naval dominicana llegaron:

  • Alimentos no perecederos
  • Herramientas
  • Medicamentos
  • Productos de higiene personal
FNC

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A través de la Fuerza Naval del Caribe, la Armada de Colombia desplegará el buque ARC “Golfo de Morrosquillo”, encargado de transportar estos insumos hacia Turbo, Antioquia. Desde allí, el material será embarcado en nuestras unidades fluviales para ser trasladado hacia Quibdó y las comunidades ribereñas asentadas en la ribera del Río Atrato.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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