A Cartagena llegaron 50 toneladas de ayudas procedentes de República Dominicana

El Patrullero de Altura ‘Almirante Didiez Burgos’ de la Armada de la República Dominicana hizo su arribo a la Base Naval ARC “Bolívar” en la ciudad de Cartagena, trayendo un importante cargamento de 50 toneladas de ayuda humanitaria destinado a brindar apoyo a las familias afectadas por el reciente sismo en Quibdó y el departamento del Chocó.

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A bordo de la unidad naval dominicana llegaron:

Alimentos no perecederos

Herramientas

Medicamentos

Productos de higiene personal

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A través de la Fuerza Naval del Caribe, la Armada de Colombia desplegará el buque ARC “Golfo de Morrosquillo”, encargado de transportar estos insumos hacia Turbo, Antioquia. Desde allí, el material será embarcado en nuestras unidades fluviales para ser trasladado hacia Quibdó y las comunidades ribereñas asentadas en la ribera del Río Atrato.