2.294 atenciones gratuitas en salud a residentes de Bicentenario y el sector de Barrios Unidos

Con una amplia participación de la comunidad, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias (HLCI), materializó con éxito la quinta Gran Jornada de Salud, realizada este jueves, 3 de septiembre, en el CAPS Bicentenario, donde se brindaron 2.294 atenciones en salud gratuitas a los habitantes de esta zona de la ciudad.

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Durante la jornada, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores tuvieron acceso a diferentes servicios de salud en un mismo espacio, fortaleciendo las acciones de atención integral, promoción de la salud y prevención de enfermedades que la ESE HLCI desarrolla directamente en las comunidades.

Los asistentes recibieron servicios de medicina general, medicina interna, pediatría, ginecología, odontología, psicología y enfermería. Asimismo, se realizaron tomas de muestras de laboratorio clínico, citología, tamizajes de riesgo cardiovascular y vacunación, permitiendo identificar factores de riesgo y promover el cuidado oportuno de la salud.

Desde el componente de salud sexual y reproductiva, se desarrollaron acciones de promoción y prevención dirigidas a la comunidad, entre ellas la realización de pruebas rápidas para VIH, sífilis, hepatitis B y C. Además, fueron entregados más de 2.000 preservativos, acompañados de charlas de orientación sexual para promover prácticas seguras, el autocuidado y la prevención de infecciones de transmisión sexual.

La gerente de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, Sabrina Van-Leenden Granados, destacó la respuesta de la comunidad y agradeció la confianza depositada en la institución:

“Terminamos con éxito esta quinta Gran Jornada de Salud que realizamos hoy en Ciudad del Bicentenario, por directriz de nuestro alcalde Dumek Turbay Paz. Desde la ESE Hospital Local Cartagena de Indias les damos las gracias a toda la comunidad de Bicentenario y todos los barrios unidos que asistieron a nuestro llamado y vinieron a nuestro Centro de Salud a recibir toda la atención que teníamos preparada para ustedes. Estamos muy agradecidos por tener tanta confianza en la ESE y estaremos dispuestos siempre a brindarles una atención en salud digna y humanizada”.

Para los habitantes de este sector, la jornada representó una oportunidad para acceder de manera cercana a servicios que contribuyen al cuidado de su salud y la de sus familiares. Así lo expresó Zenaida Castilla, beneficiaria de la jornada:

“La verdad que estoy muy contenta con la campaña. He tenido un buen prestador de servicios, le doy muchas felicitaciones a la ESE que trajo estos programas a la comunidad porque son súper importantes. Aquí podemos aprovechar todos los servicios y nos sentimos felices porque queremos que vengan más, que estén más acá con nosotros, con las comunidades. Muchas gracias”.

Nora Piñeres, quien también asistió a la jornada acompañada por su hija, destacó la posibilidad de encontrar diferentes servicios de salud en un mismo espacio y valoró especialmente la atención recibida por los más pequeños:

“Me gustó mucho la jornada de la ESE que tuvimos hoy acá en Bicentenario, me pareció excelente, sobre todo porque me atendieron a la niña varias especialidades, vacunación a mí y a la niña; también en consulta externa, pediatría. Me pareció súper bueno. Nos divertimos y además dieron unos obsequios para los niños y me pareció súper bueno, me parece que deben hacerla más seguido”.

Con esta jornada, la ESE Hospital Local Cartagena de Indias continúa fortaleciendo su estrategia de acercamiento a las comunidades, llevando servicios de salud directamente a los territorios y generando espacios de atención que respondan a las necesidades de los cartageneros.

La Alcaldía Mayor de Cartagena y la ESE Hospital Local Cartagena de Indias agradecen a todas las personas que participaron en esta quinta Gran Jornada de Salud e invitan a la comunidad a estar atenta a las próximas comunicaciones oficiales, donde se anunciará cuándo y dónde se realizará la sexta jornada de salud.