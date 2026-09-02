UTB impulsa la cultura STEM+ en Cartagena y Bolívar con Robótica al Parque 2026

Sacar la robótica de los laboratorios y llevarla a espacios cercanos a la comunidad es la idea que dio origen a Robótica al Parque, una iniciativa de la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB), liderada por el semillero UTBot, que reúne a estudiantes de los últimos cursos de distintos colegios de Cartagena y Bolívar para acercarles la robótica y la educación STEM+.

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“La iniciativa busca que los jóvenes no sean únicamente espectadores de la tecnología, sino que vivan un proceso completo de ingeniería: diseñar, construir, probar y mejorar sus propios robots para posteriormente enfrentarse a diferentes retos de competencia. Un aspecto importante es que los robots son desarrollados por los propios estudiantes y no a partir de kits prefabricados, promoviendo así la creatividad, el pensamiento crítico y la búsqueda de soluciones propias”, destaca Harold Rodríguez Arias, profesor de Ingeniería Mecatrónica de la UTB y director de UTBot.

En la edición de 2026, Robótica al Parque recibió la inscripción de más de 40 equipos, reuniendo a más de 80 participantes y cerca de 40 robots en competencia. El jueves 27 de agosto, en el centro comercial Mall Plaza, se llevó a cabo la jornada final, con 16 equipos seleccionados previamente. De esos, ocho pasaron a la siguiente ronda, continuaron cuatro, y por último fue la gran final.

Así es la competencia en Robótica al Parque

La iniciativa Robótica al Parque se desarrolla bajo un formato de triatlón robótico, en el que los participantes deben utilizar sus robots para superar tres retos diferentes: Fútbol Robótico, Sumo Robótico y KnightBots. Esto obliga a los participantes a pensar en robots versátiles y adaptables, ya que un mismo desarrollo debe responder a condiciones y estrategias de competencia diferentes.

El profesor Harold Rodríguez señala que más allá de determinar qué robot gana, lo que busca Robótica al Parque es que “los estudiantes comprendan que detrás de un robot existen principios de física, matemáticas, electrónica, programación, diseño mecánico y, especialmente, un proceso de ingeniería. También se valoran aspectos como el trabajo colaborativo, la creatividad, la capacidad para resolver problemas, la autonomía y la ética durante la competencia”.

El espacio, sin duda, se convierte en una experiencia de ciencia, tecnología, creatividad y diversión que pueda ser observada y disfrutada también por las familias y el público general.

Ganadores Robótica al Parque 2026

Robótica al Parque no se limita al día de la competencia. Los equipos pasan previamente por un proceso de formación y acompañamiento en el que estudiantes de Ingeniería Mecatrónica pertenecientes al semillero UTBot actúan como tutores y los orientan en aspectos relacionados con diseño, programación, reglamento y estrategia. Con ese proceso, los equipos construyen sus robots en sus instituciones; luego participan en la fase clasificatoria, y los seleccionados son los que llegan a la gran final.

Estos son los tres equipos ganadores de la segunda edición de Robótica al Parque:

Primer lugar: CEDUBOT 1, del Centro de Educación El Recreo, integrado por los estudiantes Juan Arias Aguilar, Diego Da Costa Cardona y Mathias Carrillo.

Segundo lugar: IEFEBABOT, de la Institución Educativa Alberto Elías Fernández Baena, integrado por los estudiantes Cristian Álvarez Álvarez, Jordan Julio Tellez y Elías Mendoza.

Tercer lugar: CEDUBOT 2, del Centro de Educación El Recreo, integrado por los estudiantes Cristian Álvarez Álvarez, Jordan Julio Tellez y Elías Mendoza.

Las cifras de esta segunda edición de Robótica al Parque reflejan el crecimiento y la consolidación de la iniciativa como un espacio para promover la ingeniería, la creatividad, el trabajo en equipo y el desarrollo de soluciones tecnológicas entre estudiantes de educación media de la región. La Universidad Tecnológica de Bolívar seguirá contribuyendo a que Cartagena y Bolívar consoliden una cultura de formación e interés por las áreas STEM+ desde la educación media.