Todo lo que deben saber los aspirantes a las especialidades médico-quirúrgicas de Unicartagena

El próximo 18 de septiembre se llevará a cabo la prueba de conocimientos para los aspirantes a las especialidades médico-quirúrgicas 2027-1 de la Universidad de Cartagena, una de las etapas más importantes y de carácter obligatorio dentro del proceso de selección. En ese contexto, la institución recuerda a los inscritos que la citación con el lugar, fecha y hora exacta estará disponible para su consulta e impresión a partir del 10 de septiembre de 2026, documento indispensable para el ingreso al sitio de aplicación de la prueba.

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Documentos y elementos indispensables

Para presentar la prueba, los aspirantes deberán portar cédula de ciudadanía amarilla con hologramas o cédula digital (versión física), o pasaporte original en físico, la credencial impresa y únicamente los elementos autorizados: lápiz de mina negra No. 2, borrador y sacapuntas. No se permitirá el ingreso de ningún otro objeto, por lo que se recomienda llevar lo estrictamente necesario.

A través de sus redes sociales Unicartagena enfatizó en la importancia de la puntualidad asegurando que los aspirantes deben llegar con anticipación al lugar asignado, ya que quienes se presenten después de la hora de inicio no podrán ingresar y serán considerados ausentes. Este criterio es estricto y forma parte de las condiciones que garantizan el orden y la equidad del proceso.

Protocolo de seguridad y control

Con el fin de asegurar la transparencia del proceso, la institución ha dispuesto un protocolo de seguridad que incluye varios filtros de verificación. Entre ellos, la revisión de la credencial, controles mediante detectores de metales, requisas y procesos de autenticación biométrica para validar la identidad de cada aspirante. Este sistema busca garantizar un ingreso seguro, ordenado y controlado, evitando cualquier irregularidad durante la jornada.

Durante la aplicación del examen, cada aula contará con un equipo encargado de supervisar el desarrollo de la prueba, conformado por funcionarios y docentes, quienes velarán por el cumplimiento de las normas establecidas.

La prueba de conocimientos tiene una duración máxima de tres horas y para que sea válida, el aspirante deberá permanecer mínimo dos horas en el salón toda vez que se haya realizado la toma de huella; en caso contrario, el aspirante deberá permanecer en el aula hasta completar este procedimiento.

Durante el desarrollo de la prueba, es fundamental seguir cuidadosamente las instrucciones, marcar una sola respuesta por pregunta, verificar que la respuesta corresponda al enunciado y evitar cualquier manipulación indebida del material entregado, como rayar, doblar o extraer hojas del cuadernillo o de la hoja de respuestas. Al finalizar, el aspirante deberá entregar todo el material y firmar el acta correspondiente.

Elementos prohibidos y sanciones

Está estrictamente prohibido el ingreso de maletines, morrales, maletas, libros, revistas, hojas, anotaciones, cuadernos, etc. Tampoco se puede ingresar al salón de aplicación de la prueba ningún tipo de dispositivo electrónico y/o mecánico y/o de comunicación como calculadora, celular, relojes inteligentes, audífonos, tabletas, portátil, cámaras de video, cámaras fotográficas, gafas inteligentes etc. El personal designado por la institución podrá realizar verificaciones durante toda la jornada para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones.

En caso de detectarse el uso o la tenencia de elementos no autorizados, la prueba será anulada de manera inmediata. Asimismo, para cualquier conducta que atente contra la transparencia del proceso, Unicartagena ha establecido medidas sancionatorias de mayor alcance. Así, los aspirantes que incurran en fraude o irregularidades podrán ser excluidos de la convocatoria y quedar inhabilitados hasta por diez años para presentarse a programas de posgrado de la institución, en cumplimiento de la normatividad institucional vigente.

Para conocer las condiciones de presentación de la prueba y etapas del proceso consulta la guía oficial de la convocatoria aquí: https://unicartagena.edu.co/convocatorias-posgrados-medicina.