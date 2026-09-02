Solicitan que caso ambiental de Membrillal en Cartagena sea estudiado por el Consejo de Estado

Como se sabe en sentencia de primera instancia No.0227 del 14 de agosto del 2026, el Juzgado Octavo Administrativo de Cartagena, declaro responsable solidariamente a varias entidades estatales y a varias empresas de Mamonal, entre ellas Cementos Argos y Reficar, ordenando a pagar una suma aproximada de 1.5 billones de pesos, para indemnizar por daños morales, a la salud y materiales a 6.100 habitantes de Membrillal.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La firma Correa Abogados, solicito al Juzgado Octavo Administrativo de Cartagena, que envié el expediente de la acción de grupo de Membrillal al Consejo de Estado por importancia jurídica, trascendencia económica y social, para que resuelva la segunda instancia, con fundamento en el artículo 271 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo.

Membrillal Ampliar Membrillal Cerrar

Esta misma solicitud fue enviada a la Sección Tercera del Consejo de Estado y de acogerse esta solicitud por parte de la máxima Corporación de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, la segunda instancia y la decisión definitiva de este proceso quedara en manos de esta entidad.

El abogado Luis Alfonso Correa Martinez, representante de la firma Correa Abogados, recalco “”no obstante tener la plena confianza en el Tribunal Administrativo de Bolívar para el trámite de la segunda instancia, la solicitud de traslado al máximo ente contencioso administrativo tiene como propósito que se genere una decisión definitiva y de fondo en el menor tiempo posible en beneficio de la comunidad de Membrillal que requiere soluciones a su problemática social, ambiental y de salud, lo más pronto posible’.