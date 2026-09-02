Red PaPaz respalda restricciones al uso de celulares y pantallas en colegios públicos de Bogotá

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El proyecto de resolución de la Secretaría de Educación de Bogotá que busca establecer restricciones al uso de celulares y otros dispositivos electrónicos en los colegios públicos recibió el respaldo de Red PaPaz, organización que ha trabajado en estrategias para regular el uso de estas tecnologías en los entornos escolares.

En diálogo con Caracol Radio Alejandro Castañeda Molina, jefe del Centro de Internet Seguro de Red PaPaz, aseguró que la discusión responde a los riesgos que el uso de dispositivos personales, redes sociales y plataformas de contenido puede generar en niños, niñas y adolescentes.

Según Castañeda, estos riesgos están relacionados especialmente con la salud mental y el impacto en los procesos educativos.

“El uso de redes sociales y plataformas de contenido está siendo un problema para la salud mental y, sobre todo, para temas de impacto educativo en niños y adolescentes”, indicó el vocero de la organización.

El experto señaló que la regulación debe construirse con participación de toda la comunidad educativa y no únicamente mediante decisiones administrativas. En ese sentido, planteó que las reglas sobre cuándo, cómo y dónde pueden utilizarse los dispositivos queden incorporadas en los manuales de convivencia y en los proyectos educativos institucionales.

Red PaPaz pide especial protección para menores de 14 años

Uno de los principales planteamientos de Red PaPaz es restringir el uso de tecnología entre los menores de 13 o 14 años, debido al impacto que, según el experto, se estaría observando en esta población.

“Lo importante (...) es poder restringir el uso de tecnología a personas menores de 14 años o de 13 años, porque estamos viendo que ahí es donde está impactando más el tema salud mental”, puntualizó el experto.

Para los estudiantes de mayor edad, la propuesta apunta a que el uso de los dispositivos tenga una finalidad educativa y se realice de manera consciente, evitando que la tecnología termine afectando los procesos de aprendizaje.

¿La medida debería aplicarse también en colegios privados?

Frente a la posibilidad de extender las restricciones a las instituciones educativas privadas, Castañeda sostuvo que, independientemente de su naturaleza pública o privada, todos los colegios deberían establecer reglas claras sobre el uso de dispositivos.

Sin embargo, explicó que cada institución debe conservar autonomía para determinar cómo implementarlas, siempre que existan reglas incorporadas en sus manuales de convivencia y proyectos educativos.

“Toca tomar decisiones, y que esas decisiones estén dentro de los manuales de convivencia y que estén dentro del plan educativo institucional”, dijo en Caracol Radio.

De acuerdo con el experto, la Secretaría de Educación debería establecer el mensaje general y las instituciones definir, de acuerdo con sus propias características, cuándo, cómo, dónde y por qué utilizar estas tecnologías.

El llamado también es a las plataformas digitales

Castañeda hizo énfasis en que el debate no puede concentrarse únicamente en el comportamiento de los niños y adolescentes. A su juicio, también debe existir responsabilidad por parte de las empresas que desarrollan las plataformas digitales y redes sociales.