Detenido un hombre con un arma de fuego y municiones en el sur de Cartagena

En desarrollo de operativos contra el porte ilegal de armas de fuego, uniformados de la Policía Nacional en Cartagena, lograron interceptar y capturar a un presunto delincuente, conocido con el alias del “Yeifran” de 29 años, momentos en que fue sorprendido portando un arma de fuego.

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La captura se materializó en el sur-occidente de la ciudad específicamente en el barrio Membrillal, donde la Policía Nacional desarrollaba intervenciones operativas.

Durante el operativo se incautó un arma de fuego Marca Pietro Beretta calibre 09 mm con 05 cartuchos para la misma sin percutir.

Los elementos incautados y el capturado fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a la espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

La Policía Nacional en Cartagena destaca esta ofensiva contra el porte ilegal de armas de fuego donde se han capturado 561 personas por este delito y se han incautado 481 armas de fuego.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, capturando y judicializando a los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia, las acciones operativas continúan de manera contundente en los diferentes sectores de la ciudad, con el propósito de sacar las armas de las calles y prevenir hechos de violencia.”, aseguró el coronel Carlos Julio Esteban Blanco, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias.