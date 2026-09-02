No queremos soluciones a medias: JAC Caracoles reclama por servicio de Afinia

El tradicional barrio de Los Caracoles se suma a muchas comunidades de Cartagena que se quejan por el servicio de Afinia, y que afecta a familias sin distinguir edades ni estratos sociales.

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Caracol Radio visitó una calle que conecta las manzanas 59 y 61, donde se han presentado cortes intermitentes durante ocho días seguidos, de acuerdo a la denuncia realizada por el presidente de la JAC Duván López.

Indicó el dirigente comunal que la infraestructura eléctrica con la que cuenta esta empresa en su comunidad, resulta insuficiente ante la demanda de energía, y que por ejemplo, los transformadores, parecen nuevos pero solo por pintura.

“Los barrios de Cartagena necesitamos soluciones integrales, no más pañitos de agua tibia y es lo que estamos buscando. La empresa habla de una sobrecarga pero es culpa de ellos mismos por no hacerle mantenimiento a sus equipos”, dijo el líder social, quien advirtió a las autoridades que pongan mucha atención al tema para que no se convierta en una manifestación por vías de hecho.

Entre tanto desde Afinia, Caracol Radio conoció que tras reunión con la comunidad se hizo cambio de un transformador y se colocó uno adicional. “Fueron más de 142 clientes normalizados”, agregó la empresa.