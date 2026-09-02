Nadia Blel propone regular el uso de la inteligencia artificial en el sector salud

La senadora Nadia Blel Scaff radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que busca establecer reglas para el desarrollo y uso de la inteligencia artificial en el sector salud, con el propósito de aprovechar sus avances sin poner en riesgo a los pacientes.

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La iniciativa plantea crear un marco regulatorio basado en el nivel de riesgo de cada tecnología, estableciendo criterios para su validación, implementación, supervisión y vigilancia.

Entre las medidas propuestas también se encuentra la protección de los datos de salud, la prevención de posibles casos de discriminación algorítmica y la implementación de mecanismos de control para garantizar un uso responsable de estas herramientas.

El proyecto establece además que la inteligencia artificial debe funcionar como una herramienta de apoyo para los profesionales de la salud, sin reemplazar su criterio ni las decisiones clínicas que involucren directamente la atención de los pacientes.

“Este proyecto reconoce los avances de la inteligencia artificial en el sector salud. Vemos que son muchos los logros y los avances; sin embargo, también hay algunos riesgos y es importante identificarlos, evaluarlos y gestionarlos”, señaló la senadora Blel.

La propuesta busca que Colombia avance en la incorporación de nuevas tecnologías en el sistema de salud bajo principios de innovación, seguridad y protección de los derechos de las personas.