Media Maratón de Rionegro espera reunir a 5.000 corredores en noviembre

Antioquia, Colombia

La competencia espera reunir a unos 5.000 corredores en el Oriente antioqueño y contará con tres recorridos: 21 kilómetros, 11,5 kilómetros y 6 kilómetros, dirigidos tanto a atletas experimentados como a personas que buscan participar en una jornada deportiva y recreativa.

La organización invita a los corredores de Rionegro, Antioquia y otras regiones del país a prepararse para esta nueva edición de la MMR2026, que busca consolidarse como una de las principales fiestas atléticas del Oriente antioqueño.

La vigésima segunda Media Maratón de Rionegro se disputará el 15 de noviembre y tendrá como protagonista a una comunidad deportiva que se espera llegue a los 5.000 participantes.

¿Cómo prepararse físicamente para una maratón de este carácter?

Además del descanso adecuado, alimentos como los plátanos, la avena y el arroz blanco son ideales para consumir antes de la carrera debido a su facilidad para transformarse en energía rápida sin recargar el estómago.

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Por otro lado, opciones como el pollo a la plancha, los huevos, el salmón y el yogur griego se vuelven indispensables después de cruzar la meta, ya que aportan las proteínas y nutrientes necesarios para reparar las fibras musculares y acelerar una recuperación profunda.

El Instituto Municipal de Educación Física, destaca esta maratón que une familias, amigos y parejas a realizar estas actividades comunitarias, es una manera de impulsar la salud física y mental desde una de las principales fiestas del Oriente Antioqueño enfocadas al deporte. Quienes deseen participar, las inscripciones están abiertas en el portal web Rionegro IMER.