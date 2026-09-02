Medellín da inico al XII Congreso Buen Comienzo centrado en neurodiversidad e inclusión infantil

Medellín

El XII Congreso Internacional Buen Comienzo: Conexión, Neurodiversidad y Cuidado, abrió sus puertas en Plaza Mayor bajo la dirección del alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga y la primera dama Margarita Gómez Marín. El evento reúne a educadores, cuidadores y familias para posicionar el neurodesarrollo y la inclusión de la primera infancia en el centro de la agenda pública local.

La iniciativa, impulsada por la Alcaldía de Medellín y el Despacho de la Primera Dama, busca brindar herramientas prácticas a agentes educativos y hogares. A través del programa Buen Comienzo Sin Barreras, la administración municipal promueve la creación de entornos sensibles a la diversidad, adaptados a las diferentes formas de aprendizaje e interacción de los menores.

Formación e inversión pública

El alcalde destacó que este congreso es gratuito y financiado con recursos públicos para elevar la calidad de la atención a la niñez. La estrategia técnica se complementa con proyectos de infraestructura que incluyen la remodelación de las sedes actuales y la construcción de siete nuevos jardines infantiles en la ciudad.

El componente académico internacional cuenta con ponentes de España como Rafa Guerrero, experto en TDAH y desarrollo cerebral; Margarita Cañadas, especialista en atención temprana centrada en la familia; e Yvonne Laborda, enfocada en crianza consciente. Por Chile participa Titi Palmero, psicóloga experta en educación emocional y neurociencias.

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Las experiencias internacionales dialogan con el contexto local para capacitar al personal vinculado al cuidado infantil. El objetivo principal es perfeccionar la identificación de necesidades específicas, potenciar las habilidades únicas de cada niño y fortalecer el acompañamiento profesional en las aulas de Medellín.